Le 8 mai 2026, la région parisienne vibrera au rythme des tambours et des traditions ancestrales à l’occasion de la venue du chef de Bamendjou, Sa Majesté FO'O SOKOUDJOU Jean Philippe-Rameau. Figure emblématique de l’autorité coutumière Bamiléké, le monarque honorera la diaspora de sa présence lors d’une journée de gala royal placée sous le signe de la culture, de la transmission et du dialogue contemporain.

C’est à l’Espace Venise, situé au 30 route de Groslay à Sarcelles, que se tiendra cette célébration d’envergure, déjà annoncée comme l’un des plus grands rendez-vous culturels africains de l’année en Île-de-France.

Plus qu’une simple rencontre protocolaire, cette journée se veut un pont entre les générations et les continents. Dans un monde traversé par des mutations sociales profondes, la voix des autorités traditionnelles demeure un repère. Le souverain Bamendjou viendra ainsi partager une vision ancrée dans les valeurs Bamiléké, tout en ouvrant la réflexion sur les défis contemporains : identité, jeunesse, solidarité diasporique et responsabilité collective.

Le programme, riche et symbolique, mettra à l’honneur la diversité et la créativité de la culture Bamiléké. Défilés de mode traditionnelle et contemporaine revisitant les étoffes et parures royales, prestations de danses patrimoniales aux rythmes envoûtants, expressions artistiques et moments d’échanges structureront la journée. Point d’orgue de l’événement : la grande parade royale du soir, organisée sur invitation, qui promet faste, élégance et solennité.

Au-delà du spectacle, c’est un acte de rassemblement que porte cette initiative. La diaspora est appelée à répondre présente pour affirmer son attachement à ses racines et célébrer un héritage vivant. Dans un contexte où les cultures cherchent à se réinventer sans se renier, cette rencontre s’annonce comme un moment fort d’affirmation identitaire et de communion collective.

Le 8 mai 2026, Sarcelles deviendra ainsi, le temps d’une journée, une terre royale. Un rendez-vous historique que les amoureux de la culture et des traditions ne sauraient manquer.