Camer.be
Sa Majesté FO'O SOKOUDJOU en visite royale à Paris : la diaspora Bamiléké en majesté le 8 mai 2026
FRANCE :: DIASPORA

FRANCE :: Sa Majesté FO'O SOKOUDJOU en visite royale à Paris : la diaspora Bamiléké en majesté le 8 mai 2026

Le 8 mai 2026, la région parisienne vibrera au rythme des tambours et des traditions ancestrales à l’occasion de la venue du chef de Bamendjou, Sa Majesté FO'O SOKOUDJOU Jean Philippe-Rameau. Figure emblématique de l’autorité coutumière Bamiléké, le monarque honorera la diaspora de sa présence lors d’une journée de gala royal placée sous le signe de la culture, de la transmission et du dialogue contemporain.

C’est à l’Espace Venise, situé au 30 route de Groslay à Sarcelles, que se tiendra cette célébration d’envergure, déjà annoncée comme l’un des plus grands rendez-vous culturels africains de l’année en Île-de-France.

Plus qu’une simple rencontre protocolaire, cette journée se veut un pont entre les générations et les continents. Dans un monde traversé par des mutations sociales profondes, la voix des autorités traditionnelles demeure un repère. Le souverain Bamendjou viendra ainsi partager une vision ancrée dans les valeurs Bamiléké, tout en ouvrant la réflexion sur les défis contemporains : identité, jeunesse, solidarité diasporique et responsabilité collective.

Le programme, riche et symbolique, mettra à l’honneur la diversité et la créativité de la culture Bamiléké. Défilés de mode traditionnelle et contemporaine revisitant les étoffes et parures royales, prestations de danses patrimoniales aux rythmes envoûtants, expressions artistiques et moments d’échanges structureront la journée. Point d’orgue de l’événement : la grande parade royale du soir, organisée sur invitation, qui promet faste, élégance et solennité.

Au-delà du spectacle, c’est un acte de rassemblement que porte cette initiative. La diaspora est appelée à répondre présente pour affirmer son attachement à ses racines et célébrer un héritage vivant. Dans un contexte où les cultures cherchent à se réinventer sans se renier, cette rencontre s’annonce comme un moment fort d’affirmation identitaire et de communion collective.

Le 8 mai 2026, Sarcelles deviendra ainsi, le temps d’une journée, une terre royale. Un rendez-vous historique que les amoureux de la culture et des traditions ne sauraient manquer.

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Sa Majesté FO'O SOKOUDJOU en visite royale à Paris : la diaspora Bamiléké en majesté le 8 mai 2026
Vendée : deux femmes condamnées pour fraude bancaire et transferts vers le Cameroun
Cachan : Le Ngondo au féminin célèbre le "Retour aux Sources" le 8 mars prochain.
Dr Serge Rostand Ayong décédé : le Cameroun perd un géant de l'orthopédie
Une recrue du NOPD arrêtée par l'ICE : faille systémique ou chaos administratif ?
La Nuit de l’Amour 2026 : un souffle d’émotion au cœur de la diaspora
Chaleur humaine par grand froid chez les Perles Ekang
Sibelle Prisca Bardot, la force tranquille d’une future grande journaliste
Décès: Hommage à Yollande Tamoka de Hambourg en Allemagne
Mort de l’artiste Déesse de l’amour à Bordeaux : le bikutsi en deuil
DIASPORA COMBATTANTE POUR LE CHANGEMENT:LE PEUPLE CAMEROUNAIS EST DÉSORMAIS DANS LA LÉGITIME DEFENSE
Stéphane Kameugne : une mort jamais élucidée
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:19
Sa Majesté FO'O SOKOUDJOU en visite royale à Paris : la diaspora Bamiléké en majesté le 8 mai 2026

Sa Majesté FO'O SOKOUDJOU en visite royale à Paris : la diaspora Bamiléké en majesté le 8 mai 2026
11:56
Pierrefitte a vibré au rythme de l’amour.

Pierrefitte a vibré au rythme de l’amour.
18:15
Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun

Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun
18:00
Talent de comédien, Alain Ndanga écrit à Paul Biya

Talent de comédien, Alain Ndanga écrit à Paul Biya
17:48
Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"

Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo