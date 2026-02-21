Camer.be
Sarah Etonge, « Queen of the Mountain » : à 58 ans, elle court encore le Mont Cameroun
Sept victoires. Un titre unique. Une statue à son effigie. Et à 58 ans, elle repart au départ.

Sarah Lieingu Etonge n'a pas raccroché. Née le 19 février 1967 à Buea, au pied du Mont Cameroun, elle s'aligne en 2026 sur la 31e édition de la Mount Cameroon Race of Hope dans la catégorie vétérans. Une présence qui n'a rien d'anecdotique pour celle que le monde de l'athlétisme africain connaît sous un seul nom : la Reine de la Montagne.

Sept victoires qui ont changé le visage d'une course

Etonge débute la Mount Cameroon Race of Hope en 1996. En quelques éditions, elle domine la catégorie féminine avec une régularité qui force le respect. Sept victoires au total. Un palmarès sans équivalent féminin dans l'histoire de cette épreuve, l'une des courses de montagne les plus exigeantes du continent africain, qui consiste à gravir et descendre les 4 095 mètres du volcan en un temps record.

Ce niveau de performance lui vaut un titre que la compétition n'a décerné à aucun autre athlète, homme ou femme : "Queen of the Mountain". Une distinction informelle mais universellement reconnue dans les milieux sportifs camerounais.

Un doctorat honorifique, une statue, une légende construite pierre après pierre

En 2005, le professeur émérite Lydia Luma, de la Cameroon Education Corporation, lui remet un doctorat honorifique en alpinisme. Un acte rare, qui ancre ses exploits sportifs dans une reconnaissance académique et institutionnelle. L'année suivante, en 2006, une statue est érigée en son honneur à Buea. Elle rejoint ainsi le cercle très restreint des athlètes africains honorés de leur vivant par un monument public.

2025, puis 2026 : le retour qui redéfinit la longévité sportive

En 2025, Etonge remporte la catégorie vétérans femmes de la Mount Cameroon Race of Hope. Un an plus tard, elle repart. À 58 ans. Ce n'est pas une performance nostalgique. C'est une démonstration de ce que la longévité sportive de haut niveau peut signifier quand elle est construite sur une discipline de plusieurs décennies.

Pour les jeunes athlètes camerounais et africains, le message est concret : les carrières sportives d'exception ne s'arrêtent pas à 30 ans. Elles se réinventent, catégorie après catégorie, sommet après sommet.

Qui sera la prochaine Reine de la Montagne et dans combien de décennies ?

