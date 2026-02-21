CAMEROUN :: DENUNCIATION OF THE CONFISCATION OF THE MORTAL REMAINS OF ANICET EKANE BY THE AUTHORITIES :: CAMEROON

On 24 October 2025, the National President of MANIDEM, Mr Anicet EKANE, was arrested in Douala and taken to Yaoundé, hooded like a wild animal. He was locked in a cell at the Secretariat of State for Defence (SED), deprived of the medical device that was sustaining his life. He died on 1 December 2025.

Three months after this painful loss, the circumstances surrounding his death have not been clarified. Worse still, despite the numerous requests addressed to the State authorities, the mortal remains of Anicet EKANE have still not been returned to his family, who are thus deprived, without any known reason, of the body of a loved one and are unable to organise his funeral and finally begin their mourning.

This retention of the body of a Cameroonian citizen moreover a well-known leader of a political party when the known elements indicate that his death was orchestrated, is incomprehensible, unless it serves only to reinforce the sense of a political assassination.

We strongly denounce these barbaric and inhumane practices worthy of the most obscurantist dictatorships. Whatever the regime in power reproached Anicet EKANE for, he did not deserve the odious treatment inflicted upon him at the end of his life, nor the abject desecration of his memory and the obscene punishment imposed on his family, relatives and members of his political party. This regime did not respect Anicet EKANE’s political choices during his lifetime; it must respect his dignity as a human being in death.

We call upon the Cameroonian authorities to release the body of Anicet EKANE and return it to his grieving family, in order to bring an end to their unspeakable suffering, as well as that of the deceased’s relatives and all those who knew, loved and respected him in political life or within society at large.

At the same time, we demand the immediate release of all political prisoners and prisoners of conscience, including those arrested in connection with the post-electoral crisis of October 2025, a significant proportion of whom are minors.

Done at Yaoundé, 21 February 2026

Professor Maurice KAMTO

National President of the CRM



DENONCIATION DE LA CONFISCATION DE LA DEPOUILLE MORTELLE D'ANICET EKANE PAR LES AUTORITES DE L'ETAT DU CAMEROUN

Le 24 octobre 2025, le Président National du MANIDEM, Monsieur Anicet EKANE, est interpellé à Douala et conduit à Yaoundé, encagoulé comme une bête sauvage. Il est enfermé dans une cellule du Secrétariat d’Etat à la Défense (SED), privé de l’appareil médical qui soutenait sa vie. Il meurt le 1er décembre 2025.

Trois mois après cette douloureuse disparition, les circonstances ayant entouré sa mort n’ont pas été élucidées. Pire, malgré les multiples demandes adressées aux autorités de l’Etat, la dépouille mortelle d’Anicet EKANE n’a toujours pas été remise à sa famille, qui se trouve ainsi privée, sans raison connue, du corps d’un être cher, et dans l’incapacité d’organiser ses obsèques et de faire enfin son deuil.

Cette rétention du corps d’un citoyen camerounais, de surcroît dirigeant connu d’un parti politique, dont les éléments connus indiquent que sa mort fut orchestrée, est incompréhensible, si ce n’est qu’elle renforce le sentiment d’un assassinat politique.

Nous dénonçons vivement ces pratiques barbares et inhumaines dignes des dictatures les plus obscurantistes. Quel que soit ce que le régime en place reprochait à Anicet EKANE, celui-ci ne méritait pas le traitement odieux dont il a fait l’objet à la fin de sa vie, ni la souillure abjecte de sa mémoire et le châtiment obscène qu’il inflige à sa famille, ses proches et les membres de sa formation politique. Ce régime n’a pas respecté les choix politiques d’Anicet EKANE de son vivant, il doit respecter sa dignité d’être humain dans la mort.

Nous exigeons des autorités camerounaises de libérer le corps d’Anicet EKANE et de le remettre à sa famille éplorée, afin d’abréger les souffrances indicibles de cette dernière, des proches du défunt et de tous ceux qui l’ont connu, aimé et apprécié dans le champ politique ou dans l’espace social.

Par la même occasion, nous demandons la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et autres prisonniers d’opinions, y compris les personnes arrêtées dans le cadre de la crise postélectorale d’octobre 2025, dont une partie importante est constituée de mineurs.

Fait à Yaoundé, le 21 février 2026

Professeur Maurice KAMTO

Président National du MRC

