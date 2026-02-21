Camer.be
Mouvement de Février 2008 au Cameroun:21 février 2014 -21 février 2026, Remember Charles ATEBA EYENE
Mouvement de Février 2008 au Cameroun:21 février 2014 -21 février 2026, Remember Charles ATEBA EYENE :: CAMEROON

Charles Ateba Eyene de son vivant avait pu se forger une personnalité suffisamment influente au Cameroun. Ecrivain engagé, ce natif de Bikoka dans la région du Sud demeurent même mort un compatriote qui savait ce qu'il faisait et n'hésitait pas un seul instant à dénoncer les abus au sein de la société qui l'a fabriqué

Aussi, bien que militant du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (parti au pouvoir), Charles Ateba Eyene ne manquait pas souvent l’occasion de critiquer certaines décisions prises au sein de celui-ci. Toutes choses qui avait fait de lui de nombreux ennemis au sein de ce parti politique

Son courage, son énergie, sa vitalité et son goût pour la lecture avaient fait de lui l’un des personnages les plus prolifiques au Cameroun

Il était pour plusieurs jeunes un modèle. Mais il s’en est allé, alors qu’il était encore jeune tout en laissant  derrière lui une œuvre, un combat, le désir d’un idéal qui le rendra atemporel

Charles est parti très jeune, mais il a d’une manière ou d’une autre imprimé sa marque en ce monde. 

Quoi que nous regrettions son départ prématuré, nous avons néanmoins la ferme conviction qu’il n’a pas vécu pour rien. Il a choisi son combat et il l’a mené jusqu’au bout, avec la même détermination. Son œuvre, son courage et son patriotisme resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Comme la plupart de nos Héros 

D’autres visitent et revisitent sans s’en lasser, le jeune prolifique et inventif qu’il était .L´on retiendra de lui qu´il n’avait jamais sa langue dans la poche et ne cessait d´haranguer les nombreuses foules acquises à sa cause à chacune de ses sorties médiatiques.

Nous garderons aussi le souvenir de son combat pour le rayonnement de la société camerounaise.

Nous sommes convaincus que Charles Ateba Eyene qui a combattu toute sa vie pour l’émancipation intellectuelle et humaine du Cameroun et du continent africain et qui s’en est allé il ya de cela exactement douze ans, constituera de par ses œuvres un exemple d’engagement, de volonté d’un monde meilleur à suivre par la jeunesse africaine éprise de démocratie et de liberté.

Nous sommes également sûrs que les combattants africains et camerounais pour la liberté et la dignité humaine garderont présente la mémoire de ce grand exemple de constance dans la lutte et de fidélité aux principes de la révolution démocratique.

21 février 2014 -21 février 2026, 12 ans déjà qu'il est parti de cet enfer terrestre... tirant prématurément sa révérence... sans avoir eu le temps comme beaucoup d’autres jeunes morts avant lui de dire son dernier mot à nos décideurs gérontocrates qui, jusqu’ici ne veulent pas donner la chance aux jeunes de rêver

Une fois de plus, paix à son âme.

La Cellule de Communication du Mouvement de février 2008

Contact Presse: fev2008cameroun@gmail.com 

https://fev2008cameroun.canalblog.com 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

