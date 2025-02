CAMEROUN :: Le chef du village Nkout 2 Monsieur Nkoumou Ze Paul attendu à la Gendarmerie :: CAMEROON

Lors de notre sejour dans le village Nkout 2, dans la région du Sud nous avons eu un entretien avec Monsieur Kpwang Engamba Jean Noël militant engagé du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) dans la region du Sud. Selon lui il traverse des moments difficiles dans le village Nkout 2 à cause de son engagement politique.

Qui est Kpwang Engamba Jean Noël ?

Je m’appelle Kpwang Engamba Jean Noël et je suis le Secrétaire de l’unité MRC ( Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Ndlr) de Nkout 2 .

Pourquoi avez-vous porté plainte contre le chef du village M Koumou Ze Paul ?

J’ai porté plainte contre le chef du village pour destruction des biens, retention sans droit de la chose d’autrui, coups et blessures sur un militant, menaces et abus d’autorité. Le 05 février 2025 le chef du village M Nkoumou Ze Paul , à l’aide d’un serre-joints a volontairement détruit la plaque du parti MRC que j’avais fixée devant ma cour à Nkout 2 le 02 février 2025. Ce jour le chef et ses complices ont emporté la plaque du parti MRC. Le 05 février mon ami politique Monsieur Sakaria Pierre á été brutalement agressé et bastonné á l’aide d’un serre-joint.

Sur quelle base légale le chef du village M. Koumou arrache t’il la plaque du parti MRC ?

Aucune, le chef est dans l’abus d’autorité et il est attendu le lundi 24 février 2025 à la gendarmerie pour confrontation.

Quelle est votre motivation pour la campagne électorale de 2025 ?

Ma motivation c’est le changement á la tête du pays couronné par l’entrée du Professeur Maurice Kamto á Etoudi.