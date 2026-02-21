Camer.be
Jules Roger Belinga et Emmanuel Gérard Ondo Ndong libres après vingt ans de détention
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Jules Roger Belinga et Emmanuel Gérard Ondo Ndong libres après vingt ans de détention :: CAMEROON

Une page se tourne pour deux figures emblématiques de l’« opération Épervier ». Jules Roger Belinga et Emmanuel Gérard Ondo Ndong ont retrouvé la liberté ce samedi 21 février 2026, après une fausse alerte sur leur libération annoncée la veille. Dans leurs domiciles respectifs, l’émotion et la joie dominent après deux décennies passées en détention.

Arrêtés dans le cadre de l’« opération Épervier », vaste campagne lancée en 2006 par le président Paul Biya pour lutter contre la corruption et assainir la gestion des finances publiques, les deux anciens hauts responsables ont regagné leurs familles après vingt ans d’incarcération.

Retour à la liberté pour Jules Roger Belinga

Ancien directeur général de la Société Immobilière du Cameroun (SIC), Jules Roger Belinga était détenu à la prison du Secrétariat d’État à la Défense (SED) à Yaoundé depuis son arrestation pour des faits de corruption. Sa libération a provoqué une vive émotion parmi ses proches.
Pour marquer cet instant historique, une messe d’action de grâce a été organisée par sa famille afin de remercier Dieu pour sa protection durant ces longues années d’épreuve. Images de retrouvailles, embrassades et prières ont rythmé ce retour attendu depuis deux décennies.

L’émotion chez les proches d’Emmanuel Gérard Ondo Ndong

Même atmosphère de célébration chez Emmanuel Gérard Ondo Ndong, ancien directeur général du Fonds spécial d’Équipement et d’Intervention intercommunale (FEICOM). Considéré comme l’un des premiers dirigeants interpellés au début de l’opération Épervier, il a lui aussi retrouvé les siens dans une ambiance de liesse.
Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de joie intense, témoignant du soulagement de sa famille et de ses proches après une longue attente.

Une libération qui relance le débat sur l’opération Épervier

Au-delà de la dimension humaine, cette double libération ravive les débats autour de l’évolution de l’opération Épervier. Initiée pour freiner les détournements de fonds publics et restaurer la discipline financière au Cameroun, cette campagne judiciaire a marqué la vie politique et administrative du pays pendant près de deux décennies.

Si la libération de Belinga et Ondo Ndong suscite une ferveur familiale et sociale, elle soulève également des interrogations sur l’avenir du processus d’assainissement des finances publiques. Plusieurs autres libérations de personnalités nationales seraient d’ailleurs attendues dans les prochains jours, alimentant les spéculations sur une nouvelle phase de cette opération emblématique.

Entre soulagement pour les familles et questionnements au sein de l’opinion publique, ces remises en liberté pourraient bien ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire judiciaire et politique du Cameroun.

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Jules Roger Belinga et Emmanuel Gérard Ondo Ndong libres après vingt ans de détention
Mouvement de Février 2008 au Cameroun:21 février 2014 -21 février 2026, Remember Charles ATEBA EYENE
Opération de scanning au Port de Douala : Louis Paul Motaze se fiche-t-il de l'aspect sécuritaire ?
Incendie meurtrier à Yaoundé : une mère et ses cinq enfants périssent à Etoa Meki
Miss Cameroun 2025 au bord de la destitution : le COMICA dénonce des manquements contractuels
Féminicide à Sangmélima : une femme de 27 ans retrouvée morte, son compagnon orpailleur soupçonné
CAN Maroc 2025 : des supporters sénégalais condamnés après les incidents de la finale
Shanda Tonme alerte sur la vaste escroquerie de la Fondation Bridgin au Cameroun
Massacre de Ngarbuh : 3 soldats condamnés à 10 ans après le meurtre de 22 civils au Cameroun
Mort de Jeannette Tikamba : la professeure du Lycée de Nkoabang retrouvée dans un puits
Attaque de Bargaram : un terroriste Boko Haram capturé après l'assaut du camp militaire
Douala: Le Député et homme d'affaires Jean Claude Feutheu perd le titre foncier de son hôtel
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:54
Opération Épervier : Belinga et Ondo Ondo libérés après 20 ans, l'argent public restitué ?

Opération Épervier : Belinga et Ondo Ondo libérés après 20 ans, l'argent public restitué ?
14:33
Sarah Etonge remporte la catégorie masters : deux titres consécutifs sur la montagne

Sarah Etonge remporte la catégorie masters : deux titres consécutifs sur la montagne
14:05
Lydol nommée à l'Université de Montréal : le slam africain entre dans les amphis

Lydol nommée à l'Université de Montréal : le slam africain entre dans les amphis
13:53
Jules Roger Belinga et Emmanuel Gérard Ondo Ndong libres après vingt ans de détention

Jules Roger Belinga et Emmanuel Gérard Ondo Ndong libres après vingt ans de détention
11:27
Mouvement de Février 2008 au Cameroun:21 février 2014 -21 février 2026, Remember Charles ATEBA EYENE

Mouvement de Février 2008 au Cameroun:21 février 2014 -21 février 2026, Remember Charles ATEBA EYENE

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo