Alice Nkom annonce : « La vérité sera non négociable »
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Alice Nkom annonce : « La vérité sera non négociable » :: CAMEROON

Suite à sa nomination par décret présidentiel, Maître Alice Nkom, figure emblématique de la défense des libertés fondamentales, a prononcé ses premiers mots en tant que Porte-parole officielle de la « Présidence Élue » revendiquée par Issa Tchiroma Bakary. Son message, empreint de gravité et de détermination, ouvre un « nouveau chapitre » dans la crise post-électorale qui secoue le pays depuis la proclamation des résultats du 12 octobre 2025.

L'avocate a accepté cette responsabilité avec « respect, sérieux et un profond sens du devoir », soulignant que cette mission dépasse sa seule personne. Elle affirme qu'elle appartient à la volonté souveraine du peuple camerounais et à son désir de « reprendre le contrôle de son destin ». Cette rhétorique place d'emblée la contestation sur le terrain de la légitimité populaire face aux institutions en place.

Maître Nkom a clairement défini ses engagements, qui constituent la ligne de conduite de la communication du camp contestataire. Elle promet de porter fidèlement la voix du Président-élu, de partager sa vision avec clarté, et surtout, de défendre la vérité avec cohérence, tout en se mettant au service de chaque citoyen. Elle insiste sur le fait que la démocratie au Cameroun passe par un engagement sans faille : « La voix du président élu sera forte. Mes mots seront clairs. La vérité sera non négociable. »

En acceptant ce rôle, Maître Alice Nkom confirme son engagement dans la bataille politique contre les résultats officiels de l'élection présidentielle, que le camp d'Issa Tchiroma juge frauduleux. Elle prend part à un « moment décisif » dont l’objectif est de soutenir le changement que le peuple attend et mérite. Cette détermination s’inscrit dans la continuité de son combat historique pour les droits de l'homme, ce qui confère à la Présidence Élue une caution morale et une visibilité accrue auprès de la communauté internationale.

L'actualité en vidéo