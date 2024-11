La JDC sensibilise sur la gratuité de prise en charge du jeune diabètique au Cameroun :: CAMEROON

C'est au travers d'une marche sportive organisée ce 16 novembre à Yaoundé que l'association des jeunes diabétiques du Cameroun ( JDC ) a tenu à sensibiliser la communauté nationale sur les difficultés rencontrées par le jeune diabètique au Cameroun et son ignorance sur la gratuité de la prise en charge ( jusqu'à l'âge de 25 ans ) instauré par le gouvernement camerounais.

C'est donc sous la houlette du ministère de la Santé Publique du Cameroun, que les différents artères de la ville de Yaoundé en partant de l'hôpital Central , ministère de la santé publique , rond point poste centrale, Avenue Kennedy que la dite marche sportive a été effective sous l'encadrement des forces de l'ordre.

Le 14 Novembre dernier la communauté internationale célébrait la 34e journée mondiale du diabète sous le thème « DIABETE ET BIEN ETRE». C'est donc dans le cadre de cette célébration que l' association des jeunes diabétiques du Cameroun (JDC) a tenu à organiser cette marche sportive très capitale pour cette association qui existe depuis 2016. Les enjeux de cette marche sportive étaient axés sur "la sensibilisation de la communauté nationale sur les difficultés que vivent au quotidien les jeunes personnes diabétiques, promouvoir la gratuité des soins pour les jeunes diabétiques jusqu'à l'âge de 25 ans, mettre en avant l'importance de l'accompagnement parental".

Selon la secrétaire générale de cette association madame Mebonde Marie Josephe : «le diabète de l'enfant et de l'adolescent est une réalité au Cameroun.

Près de 2000 jeunes en sont affectés et sont actuellement suivis dans les centres spécialisés. La mortalité malgré la gratuité des soins jusqu'à l'âge de 25 ans reste élevée (15%). Beaucoup de jeunes affectés ne sont pas au courant de cette gratuité ou ne connaissent pas les centres de prise en charge. Par ailleurs l'accompagnement parental est largement insuffisant». Précise t-elle.

Précisions également que les éléments fondamentaux des soins du diabète comprennent: l'accès à l'insuline, à l'autosurveillance , à une alimentation saine et à une activité physique sans oublier l'accès à l'éducation et au soutien psychologique.

Ils étaient une cinquante de participants ayant pris part à cette marche sportive de sensibilisation au diabète donc la cible s'adresse aux jeunes, sous le signe :«un jeune sans complications du diabète est un atout pour l'émergence de notre pays : Agir pour la jeunesse, c'est protéger l'avenir».

Prêt d'une heure et demie de marche , arborant fièrement leur t-shirt blanc aux couleurs de la célébration, les jeunes vivants avec le diabète sucré, les parents ou tuteurs des enfants diabétiques et le personnel de santé ont répondu tous présents pour cette noble cause qui continue de faire des ravages en milieu jeune, par faute d'ignorance et de sensibilisation.

C'est dans une ambiance de convivialité et de sérénité que s'est refermée cette marche sportive de sensibilisation au diabète, néanmoins, l'association des jeunes diabétiques du Cameroun ( JDC) continue des sensibilisations en interne , dans les familles , au sein des communautés, dans les Centres spécialisés de prise en charge des personnes atteintes du diabète au Cameroun dans l'optique d'éradiquer , de faire baisser ce taux élevé de mortalité du diabète en milieu jeune malgré la gratuité de sa prise en charge.