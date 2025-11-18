Camer.be
Contestation électorale : la loi punit-elle les citoyens qui ne reconnaissent pas les résultats ?
La crise post-électorale, exacerbée par la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, soulève des questions fondamentales sur l'étendue des libertés publiques. L'analyste politique Moussa Njoya interroge avec pertinence la législation nationale : existe-t-il une loi ou un décret qui punirait la simple non-reconnaissance des résultats d'un scrutin par un citoyen ?

À l'analyse du Code électoral et du Code pénal camerounais, la réponse est claire : la loi camerounaise ne comporte aucune disposition qui érige en infraction pénale le fait, pour un citoyen ou même un candidat, d'exprimer son désaccord ou de refuser de reconnaître les résultats officiellement proclamés par le Conseil Constitutionnel. La contestation, tant qu'elle reste dans le cadre du débat démocratique et de l'expression d'opinion, relève des libertés fondamentales garanties par la Constitution, notamment la liberté d'expression.

Toutefois, la limite est très mince. Si la non-reconnaissance des résultats n'est pas punissable en soi, les actions qui découlent de cette contestation peuvent, elles, entraîner des poursuites judiciaires sévères. La loi sanctionne l'incitation à la révolte, la sédition, les destructions de biens, les troubles à l'ordre public, ou encore la participation à des manifestations non autorisées. Dans le contexte de la récente crise post-électorale, les autorités ont largement utilisé ces incriminations pour réprimer les manifestations, qualifiant souvent les protestations pacifiques de tentatives de déstabilisation de l'État camerounais.

L'interrogation de Moussa Njoya met en lumière un enjeu crucial de la démocratie au Cameroun : le droit à la dissidence politique. Le refus de reconnaître la victoire du candidat déclaré par le Conseil Constitutionnel est avant tout un acte politique, une expression de défiance envers les institutions et le processus électoral. Le danger n'est donc pas l'opinion elle-même, mais la manière dont les autorités peuvent interpréter et qualifier les actions de contestation pour justifier la répression et l'absence de dialogue.

La question posée est d'autant plus pertinente que la Cour Suprême ou le Conseil Constitutionnel sont les seules instances habilitées à valider ou annuler un scrutin. Une fois la décision prise, elle s'impose à l'État camerounais et à ses institutions. Cependant, l'adhésion populaire ou citoyenne n'est jamais automatique. Le refus d'adhérer aux résultats, pour des motifs de fraude perçue ou réelle, reste un droit moral et politique qui ne saurait être pénalisé sans violer les principes d'un État de droit.

Cette distinction est essentielle pour garantir l'exercice légitime de l'opposition. En l'absence de mécanismes de recours et de transparence perçus comme équitables, la non-reconnaissance des résultats devient le dernier moyen d'exprimer un désaccord profond.

