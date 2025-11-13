CAMEROUN :: Convocation du Maire Biyong par le Préfet du Wouri : Répression après la Dénonciation de Fraude :: CAMEROON

L'actualité politique à Douala s'intensifie avec la convocation officielle de Monsieur Biyong Joseph Espoir, 6e Adjoint au Maire de la Commune d'Arrondissement de Douala 5e. Datée du 12 novembre 2025 et signée par le Préfet du Département du Wouri, la convocation administrative exige la présence de l'élu au Cabinet du Préfet le lundi 17 novembre 2025 à 13 heures précises, pour une "affaire vous concernant". Bien que le document soit de nature formelle, le contexte politique brûlant dans lequel elle survient suscite de vives inquiétudes et fait l'objet d'une interprétation unanime au sein de l'opposition.

Cette démarche administrative est perçue par de nombreux observateurs, et notamment par l'entourage de l'élu, comme une tentative d'intimidation ou de représailles directes. Cette perception fait suite aux récentes déclarations publiques percutantes de Joseph Espoir Biyong. Celui-ci s'est illustré par des sorties médiatiques retentissantes où il a vivement dénoncé la fraude électorale et les dysfonctionnements du processus démocratique au Cameroun. Le ton accusateur qui entoure cette convocation, assimilée par certains à un "comportement de dictature", met en évidence la tension croissante entre les élus locaux critiques et les autorités centrales.

La nature vague de l'objet, se limitant à une "affaire vous concernant", ajoute au climat de suspicion. Dans un système où les institutions électorales sont souvent remises en cause, toute action de l'administration contre une voix dissidente est immédiatement analysée à travers le prisme de la répression politique. Cette intimidation politique présumée contre un élu local d'une ville majeure comme Douala signale la difficulté pour le régime en place à tolérer la moindre critique, même émanant de responsables publics. Le Préfet, représentant de l'État dans le département, est ainsi au centre d'une polémique soulevant la question du respect du droit d'expression des élus.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp