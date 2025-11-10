Camer.be
Paul Atanga Nji défend la transparence électorale malgré des disparités dans les chiffres
Lors de sa tournée ce jour à Ngaoundéré, le ministre de l’Administration Territoriale, Paul Atanga Nji, a fermement défendu la transparence des élections présidentielles au Cameroun, affirmant que le scrutin reflétait « la volonté du peuple camerounais ». Dans un discours adressé aux populations de l’Adamaoua, le ministre a accusé les « ennemis de la République » de propager des fausses informations dans le but de semer le trouble et de fragiliser la stabilité nationale.

Pourtant, son intervention n’a pas abordé plusieurs points sensibles soulevés par l’opposition et des observateurs indépendants, notamment l’accroissement spectaculaire du nombre d’électeurs dans les régions anglophones. Selon les données publiées par Élections Cameroon (Elecam), le Nord-Ouest aurait vu son corps électoral augmenter de 800 % par rapport au scrutin précédent, tandis que le Sud-Ouest affichait une hausse de 259 % des chiffres jugés statistiquement improbables par plusieurs experts démographiques.  

De plus, le ministre n’a pas répondu aux interrogations concernant la publication de la liste électorale nationale, jamais rendue publique dans son intégralité, ni à la disqualification de Maurice Kamto, leader du principal parti d’opposition, pour des motifs perçus comme politiques. Ces silences alimentent les doutes sur la crédibilité du processus électoral, malgré les affirmations répétées du gouvernement.

Paul Atanga Nji a toutefois tenu à saluer les forces de sécurité pour leur « professionnalisme » durant la période électorale et à transmettre les remerciements du président Paul Biya, qu’il présente comme bénéficiant d’un « soutien renouvelé » de la part des citoyens. Son message à Ngaoundéré visait clairement à réaffirmer l’unité nationale et à contrer les discours jugés « divisants ».

