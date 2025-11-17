ANNICK BLANCHE : LA PUISSANCE TRANQUILLE QUI S’IMPOSE SUR LE PETIT ÉCRAN CAMEROUNAIS :: CAMEROON

Avec sa silhouette élancée de 1m90 et son port altier digne des grandes figures du cinéma, Annick Blanche n’a jamais eu besoin d’élever la voix pour s’imposer. Sa simple présence suffit. Devant la caméra comme dans la vie, elle dégage une force tranquille, un charisme rare, une élégance qui interpelle avant même qu’un rôle ne lui soit confié.

Si Annick incarne aujourd’hui l’une des figures montantes du cinéma camerounais, son parcours n’a pourtant rien d’un conte écrit d’avance. Loin de se revendiquer passionnée de la première heure, elle évoluait déjà, dans sa jeunesse, au milieu de journalistes et d’hommes de média. Un environnement stimulant qui va progressivement l’amener à s’interroger sur la place qu’elle pourrait occuper dans l’univers artistique. Très vite, la réponse s’impose d’elle-même : ce sera la cinématographie, avec sérieux, exigence et professionnalisme.

Formée au FEFISCO, renforcée par une Master Class dirigée par l’incontournable Thierry Ntamack, puis par une autre session de perfectionnement à Canal+ portant sur le jeu d’acteur, la scénarisation et la mise en scène, Annick Blanche se construit rapidement une identité artistique solide. Travail du regard, maîtrise de la parole, technique de tournage, adaptation aux émotions : Annick apprend, absorbe, se transforme… avant de se révéler.

Et la révélation sera éclatante.

Sur les plateaux, elle se glisse avec aisance dans des rôles puissants, souvent empreints d’autorité et de prestance : la Magistrate dans Le prix d’un amour de Brice Fansi, la Commissaire dans Révélations scandaleuses d’Ebenezer Kepombia (Mitomba), la belle-mère dans Sybarité, ou encore la femme influente dans Patron de mon mari. Chaque apparition est remarquée, chaque interprétation porte la marque de son intensité naturelle.

Sa filmographie s’enrichit également de nombreuses collaborations dans les séries et longs métrages camerounais, parmi lesquels Pouvoir et loi de Man No Lap, Sentence arbitraire, Emprise de Patrick Timbe, Emprise invisible de Blaise Option, Mari Parfait de Ghislain Towa ou encore Je n’ai pas vu venir diffusé sur Vouri TV.

Au-delà des rôles, Annick Blanche représente une esthétique nouvelle dans le paysage audiovisuel : une femme de stature, de caractère, de présence. Une comédienne dont la beauté élégante et retenue attire autant que son intensité dramatique. Une artiste capable de « crever l’écran » et de toucher un public entier par la sincérité de ses émotions.

Aujourd’hui, elle fait partie de cette génération qui redessine les contours du cinéma camerounais. Une génération talentueuse, exigeante, ambitieuse. Une génération qui place l’art au cœur de l’identité culturelle africaine.

À travers son charisme, son courage et sa détermination, Annick Blanche inspire déjà plus d’un. Et ce n’est que le début d’un parcours qui s’annonce lumineux pour celle qui s’impose désormais comme l’une des figures les plus captivantes du cinéma africain contemporain.

