Absence Remarquée de l'UDC : La Contestation Politique S'intensifie après l'Investiture de Paul Biya
L’investiture de Paul Biya pour un huitième mandat de sept ans à Yaoundé a été, comme prévu, marquée par une atmosphère tendue, mais une absence a particulièrement frappé les observateurs : celle de Tomaïno Ndam Njoya et des députés de l'Union Démocratique du Cameroun (UDC). Ce boycott de la cérémonie à l'Assemblée Nationale n'est pas un simple dédain protocolaire ; il symbolise l'escalade de la contestation politique qui mine la légitimité du scrutin du 12 octobre 2025.

L’opposition frontale de l’UDC au régime est désormais manifeste. Deux signaux récents confirment ce désaccord notoire. Le premier est l'action coup de poing menée par les députés du parti lors de l'ouverture de la 3ème session de l'Assemblée nationale. Brandissant une banderole, ils ont clairement affirmé leur position : « Nous refusons le silence face à un système qui opprime, divise et trahit la confiance du peuple. Nous réclamons : justice électorale, actes courageux et forts, et non promesses ni mépris, pour la vérité et la paix. » Ce geste puissant sur le perron de l’hémicycle est une déclaration de guerre pacifique contre le statu quo.

Le second signal, et non le moindre, réside dans le rejet pur et simple des résultats officiels de l'élection. La candidate du parti, Tomaïno Ndam Njoya, avait initialement saisi le Conseil Constitutionnel pour dénoncer des griefs de fraudes massives et des atteintes aux libertés et au droit de vote. Cependant, l’auguste juridiction, agissant comme juge électoral, a débouté la candidate, s’interdisant de connaître le contentieux électoral au fond. Ce défaut de traitement des plaintes par le juge constitutionnel a été perçu par l'UDC comme un nouvel affront antidémocratique, renforçant leur conviction que le système est verrouillé et les incitant à adopter une position de rupture.

Dans ce contexte de profonde crise, où les appels à la désobéissance civile et aux « villes mortes » se multiplient, l'absence des parlementaires de l'UDC à la prestation de serment devient un puissant acte de défiance institutionnelle. Elle illustre la conviction croissante, au sein d’une partie de l'opposition, que les canaux légaux sont épuisés et que seule une pression politique et citoyenne forte peut obliger le régime à un dialogue inclusif et à des réformes. L'UDC se positionne ainsi comme une "voix de celles et ceux qui croient encore que notre pays mérite mieux," faisant de son absence un avertisseur cinglant quant à la paix et à la stabilité futures du Cameroun.

