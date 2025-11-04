Camer.be
Agbor Balla échappe à l'arrestation et fuit en Europe après soutien à Issa Tchiroma
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Agbor Balla échappe à l'arrestation et fuit en Europe après soutien à Issa Tchiroma :: CAMEROON

L'avocat et défenseur des droits humains, Maître Agbor Nkongho Felix Agbor Balla, connu pour son rôle central dans la crise anglophone et les questions de démocratie au Cameroun, se retrouve au cœur d'une nouvelle affaire politique. Suite à son engagement visible aux côtés de l'opposant Issa Tchiroma lors de la récente campagne électorale, Agbor Balla aurait échappé de justesse à une interpellation des Forces de Maintien de l'Ordre (FMO), le poussant à l'exil précipité en Europe.

Des vidéos, datant de quelques semaines et largement diffusées en ligne, montrent Agbor Balla battant campagne à Guider, une ville du Nord du Cameroun, pour Issa Tchiroma. Cet engagement politique, bien que non directement lié à ses activités passées de leader du Consortium de la société civile anglophone, l'a exposé à la répression politique qui vise actuellement les soutiens de l'opposition. Traqué par les FMO, il aurait été contraint de prendre la fuite vers l'Europe, renforçant ainsi la liste des figures politiques et de la société civile contraintes à l'exil.

L'incident souligne la tension persistante dans le pays, même après les élections. Les autorités semblent déterminées à neutraliser toute forme d'opposition, qu'elle soit issue des zones anglophones ou de la sphère politique nationale. L'avocat, déjà détenu arbitrairement en 2017 et jugé par un tribunal militaire avant d'être libéré, est une figure symbolique de la lutte pour les libertés fondamentales. Son départ forcé en dit long sur le climat de peur qui s'est installé et sur la méthode des autorités pour étouffer toute voix discordante. La chasse aux sorcières menée contre les soutiens de certains opposants post-électoraux témoigne d'une volonté claire de museler l'opposition dans son ensemble.

Cette situation soulève de sérieuses questions sur l'État de droit et la sécurité des défenseurs des droits humains et des acteurs politiques au Cameroun. L'exil d'une personnalité de son envergure crée un vide dans la société civile et envoie un signal dissuasif à tous ceux qui oseraient s'engager en faveur du changement. 

#AgborBalla #Cameroun #ExilForce #DroitsHumains #Opposition #IssaTchiroma #FMO

Agbor Balla échappe à l'arrestation et fuit en Europe après soutien à Issa Tchiroma
Les + récents

02:18
L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?

21:59
Sénat : Le régime Biya accusé de corruption

21:36
Agbor Balla échappe à l'arrestation et fuit en Europe après soutien à Issa Tchiroma

16:00
Le FCC Dénonce la Répression Post-Électorale et l'Emprisonnement des Leaders

15:36
Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion

