Cameroun : Hiram Iyodi Exige la Libération des Prisonniers Politiques pour Éviter le Chaos
Alors que les tensions politiques et sociales persistent au Cameroun, une proposition de réforme audacieuse émerge pour interpeller directement le Président de la République. Hiram Iyodi, figure dont l'influence est croissante dans le débat public, a soumis un projet visant à désamorcer les crises latentes et à prévenir une potentielle descente du pays dans le chaos. Au cœur de cette initiative, une exigence forte et symbolique : la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, y compris ceux incarcérés dans le cadre de la crise anglophone.

Cette démarche s'inscrit dans un contexte où la gouvernance est régulièrement critiquée pour sa gestion des dissensions internes. Hiram Iyodi estime qu'un geste d'apaisement majeur est désormais crucial pour restaurer la confiance nationale et créer un climat propice au dialogue. La libération des détenus politiques, notamment ceux liés à la crise anglophone qui déchire le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, est présentée non seulement comme un acte humanitaire, mais comme une nécessité stratégique pour l'unité et la stabilité du pays. Selon ses analyses, l'absence d'une telle mesure ne ferait qu'alimenter les foyers de tension qui, insidieusement, menacent de déborder.

La proposition de réforme va au-delà de la simple amnistie. Elle vise à traiter les causes profondes du malaise sociopolitique. Pour Iyodi, le "chaos qui se dessine" peut être écarté uniquement par une réorientation radicale de la politique camerounaise, axée sur l'inclusion et le respect des libertés fondamentales. Ce projet met en lumière le rôle que les acteurs de la société civile et les personnalités influentes peuvent jouer pour stimuler un changement de cap, là où les institutions semblent parfois paralysées. La libération des détenus est vue comme le premier pas vers une réconciliation nationale véritable, condition sine qua non pour aborder sereinement les défis économiques et sécuritaires futurs.

La démarche d'Hiram Iyodi place un enjeu crucial sur la table du Chef de l'État : celui de choisir entre le maintien d'un statu quo générateur de frictions et l'adoption d'une mesure de clémence qui pourrait être le catalyseur d'un nouveau départ pour le Cameroun.

