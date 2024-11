CAMEROUN :: The Cameroon national prayer breakfast : Le Plein évangile est dans le mouvement

Débutées ce 16 novembre 2024 comme chaque année, plusieurs confessions religieuses se déplacées pour porter le Cameroun dans la prière.

Parmi ces grandes Églises, la Mission du Plein Evangile portée par son Superviseur Régional de l’Assemblée de Tsinga le Révérend Simon Ndebe Mbegde avec plusieurs fidèles étaient de la place.

Au terme d’une marche chrétienne de prière longue d’une dizaine de kilomètres, le Révérend Simon Ndebe Mbegde a répondu aux questions de la rédaction de camer.be

« Puisque nous marchons pour le Cameroun, nous avons prié pour l'unité du Cameroun, l'économie, l'église, presque tous les sujets en ce qui le bien-être et l'épanouissement du pays. La bataille que nous menons actuellement au niveau du corps du Christ c'est justement de briser ces différentes barrières qui nous éloignent les uns des autres, c'est pour cela que chacun 1er dimanche du mois, nous nous retrouvons en tant que Corps du Christ pour prier ensemble. Nous savons que notre Dieu est un Dieu d'Unité. Et nous qui parlons de Dieu nous devons lui ressembler dans la paix, l'unité. Je continue de lancer cet appel afin que le Corps du Christ soit uni. Lorsqu'il y'a une initiative comme celle-ci. C'est ensemble que nous pouvons construire, c'est ensemble que nous pouvons prier pour le Cameroun et lorsque nous prions ensemble nous croyons que le Seigneur nous exauce. »