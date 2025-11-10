Camer.be
Tragédie à Bafoussam : une mère et ses enfants retrouvés morts, un survivant en urgence
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Tragédie à Bafoussam : une mère et ses enfants retrouvés morts, un survivant en urgence :: CAMEROON

Une tragédie a secoué la ville de Bafoussam ce week-end, plongeant la communauté locale dans l’effroi. Dans une maison située dans un quartier résidentiel, les corps sans vie d’une femme et de ses deux enfants ont été découverts par des voisins alertés par une odeur suspecte et l’absence prolongée de la famille. Le troisième enfant, âgé d’à peine huit ans, a été retrouvé dans un état d’agonie et immédiatement transporté aux urgences, où il lutte actuellement pour sa vie.

Les circonstances exactes de ce drame restent encore floues, mais les premiers éléments recueillis par les autorités suggèrent qu’il ne s’agirait pas d’un accident. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie locale, avec l’appui du parquet, afin de déterminer les causes précises de ce triple drame. Les proches de la famille, sous le choc, peinent à comprendre ce qui a pu conduire à une telle issue. Certains évoquent des tensions familiales récentes, d’autres craignent un acte désespéré. Pour l’heure, aucune hypothèse n’est écartée.

Ce drame familial soulève une fois de plus la question de la santé mentale et du soutien aux familles en détresse dans les zones semi-urbaines comme Bafoussam. Les urgences psychologiques restent souvent invisibles jusqu’à ce qu’il soit trop tard. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Bafoussam #DrameFamilial #SanteMentale #Urgences #Enquete #ViolenceFamiliale #Prevention

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Tragédie à Bafoussam : une mère et ses enfants retrouvés morts, un survivant en urgence
Afriland First Bank dénonce un nouveau deepfake
Cour pénale internationale : le procès Figueira révèle la réalité cachée
POUR CEUX QUI NE L'ONT CONNU, POUR NE JAMAIS OUBLIER ! Dr BEN FAYÇAL
Le meilleur site Web en Afrique à propos du Betwinner – Betwinner.Africafoot.com
Baloum: Une femme tuée par son ex-époux au marché
Reprise effective des activités de transport : le Gouvernement rassure et félicite les transporteurs
Crise post électorale: Ville morte à Bafoussam et confusion chez les populations
L'avocate Michèle Ndoki échappe à une tentative d'arrestation au Cameroun : Où est-elle ?
Douala : Un Préfet Menace de Sceller le Magasin d'une Commerçante Réticente à Ouvrir
Douala : Le marché central rouvre sous la menace du Maire Roger Mbassa Ndine
Répression post-électorale : Le Ministre MOMO justifie la force, niant la mort d'innocents
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:18
Crise post-électorale : Tchiroma lance un ultimatum de 48h au gouvernement Biya

Crise post-électorale : Tchiroma lance un ultimatum de 48h au gouvernement Biya
16:33
Paul Atanga Nji défend la transparence électorale malgré des disparités dans les chiffres

Paul Atanga Nji défend la transparence électorale malgré des disparités dans les chiffres
14:30
Un défilé de mode d’exception signé SALAH MALIKI illumine le grand gala ACUT 2025

Un défilé de mode d’exception signé SALAH MALIKI illumine le grand gala ACUT 2025
14:19
Charly DJOM’S : un demi-siècle de vie, de réussite et d’humanité

Charly DJOM’S : un demi-siècle de vie, de réussite et d’humanité
14:14
Davido lance CHIVIDO OIL : rumeurs d'un empire pétrolier avec le soutien d’Aliko Dangote

Davido lance CHIVIDO OIL : rumeurs d'un empire pétrolier avec le soutien d’Aliko Dangote

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo