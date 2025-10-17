Camer.be
L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya
L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya

En ce moment critique, les maîtres du régime sont enfermés dans l'illusion du taureau qui croit à une victoire possible. La tête la première, ils chargent, trafiquant les résultats du scrutin et répandant le mythe de la force inébranlable du sortant dans les zones rurales ces mêmes zones où la population souffre le plus, mais qui sont paradoxalement dépeintes comme remplissant allègrement les poches de leurs oppresseurs.

Mais ce régime est le taureau, chargeant aveuglément dans une arène qui ne lui appartient plus. L'arène est désormais remplie par la masse silencieuse et déterminée du peuple, qui a parlé ouvertement et fortement pour le changement. Il est uni, au-delà de l'ethnie, de la religion ou du parti, et attend une nouvelle aube.

Alors que les jours passent, la nation, l'Afrique et le monde retiennent leur souffle, espérant que le président sortant saura s'inspirer d'une page du livre de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Ce geste unique de reconnaissance de la volonté du peuple est devenu la boussole qui guide le Sénégal jusqu'à ce jour un héritage de dignité qui résonne à travers l'histoire.

Après 43 ans d'endurance, le peuple observe, se demandant si le cœur de Diouf peut être cloné. Le taureau, dans sa charge finale et désespérée, ne voit que la cape rouge de sa propre illusion, et non les matadors du destin qui attendent sa chute."

