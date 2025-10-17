-
© FB : Akere Muna
- 17 Oct 2025 12:52:41
- |
- 514
- |
-
CAMEROUN :: L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya :: CAMEROON
En ce moment critique, les maîtres du régime sont enfermés dans l'illusion du taureau qui croit à une victoire possible. La tête la première, ils chargent, trafiquant les résultats du scrutin et répandant le mythe de la force inébranlable du sortant dans les zones rurales ces mêmes zones où la population souffre le plus, mais qui sont paradoxalement dépeintes comme remplissant allègrement les poches de leurs oppresseurs.
Mais ce régime est le taureau, chargeant aveuglément dans une arène qui ne lui appartient plus. L'arène est désormais remplie par la masse silencieuse et déterminée du peuple, qui a parlé ouvertement et fortement pour le changement. Il est uni, au-delà de l'ethnie, de la religion ou du parti, et attend une nouvelle aube.
Alors que les jours passent, la nation, l'Afrique et le monde retiennent leur souffle, espérant que le président sortant saura s'inspirer d'une page du livre de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Ce geste unique de reconnaissance de la volonté du peuple est devenu la boussole qui guide le Sénégal jusqu'à ce jour un héritage de dignité qui résonne à travers l'histoire.
Après 43 ans d'endurance, le peuple observe, se demandant si le cœur de Diouf peut être cloné. Le taureau, dans sa charge finale et désespérée, ne voit que la cape rouge de sa propre illusion, et non les matadors du destin qui attendent sa chute."
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE
Les + récents
L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya
Tension électorale sur fond d'accusations de fraude à Yaoundé
De quel côté se trouve encore l’énergie au Cameroun ?
Le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ?
Real Consequences of Cyan Boujee’s Virtual Hysteria
POINT DE VUE :: les + lus
Cameroun,33 ans de pouvoir: Les 33 péchés de Paul Biya
- 10 November 2015
- /
- 105454
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 210599
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 204564