Crise post-électorale : Tchiroma lance un ultimatum de 48h au gouvernement Biya
CAMEROUN :: Crise post-électorale : Tchiroma lance un ultimatum de 48h au gouvernement Biya :: CAMEROON

Le Cameroun est de nouveau plongé dans une période de forte incertitude politique. Issa Tchiroma Bakary, candidat de l'opposition et figure centrale de la contestation, a rompu son silence pour adresser un ultimatum de quarante-huit heures au gouvernement du Président Paul Biya. L’opposant, qui se proclame toujours vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2025, exige la libération immédiate de toutes les personnes détenues dans le contexte de la crise post-électorale. Tchiroma Bakary a averti que si cette demande n'était pas satisfaite, les Camerounais « seront contraints de prendre les choses en main », un avertissement qui fait craindre une nouvelle escalade de la violence.

Cette déclaration intervient alors que le pays panse encore les plaies des affrontements qui ont suivi la proclamation des résultats controversés. Selon les Nations Unies, ces violences ont déjà coûté la vie à au moins 48 personnes, plongeant plusieurs familles dans le deuil. Parallèlement, la Commission nationale des droits de l'homme fait état de plus de 1 200 arrestations et détentions à travers le territoire, transformant la crise politique en une crise humanitaire et sécuritaire.

La grande majorité des personnes interpellées sont des partisans de l'opposition ou de simples manifestants, réclamant la transparence du scrutin. L'administration de Paul Biya, qui a depuis prêté serment pour un nouveau mandat, n'a pour l'instant pas réagi officiellement à l'ultimatum, maintenant un silence qui exacerbe les tensions politiques dans un climat déjà électrique.

