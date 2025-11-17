Camer.be
LA POLITIQUE N'EST PAS L'ART DES BIZARRERIES INTELLECTUELLES
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: LA POLITIQUE N'EST PAS L'ART DES BIZARRERIES INTELLECTUELLES :: CAMEROON

Pendant que le Cameroun pleure ses morts. Pendant que le Peuple subit un viol inédit de sa volonté traduite dans les urnes, 

- Pendant que des escadrons de la mort, dans une interminable nuit des longs couteaux enlèvent, torturent et mettent au cachot, de pauvres gueux privés d'espoir,  
- Pendant que le Maire Espoir BIYONG et d'autres sont convoqués par les sbires de la dictature pour avoir dit la Vérité, 
- Pendant que le Peuple exprime comme il ne l'a jamais fait dans l'histoire de ces 40 dernières années, un éveil et une tension vers ce qui pourrait être sa Révolution, dont le hold-up électoral est le Prétexte, des camerounais, drapés sous le manteau d'opposants, dans une énergie du désespoir, s'investissent à démontrer combien l'intelligence collective de ce Peuple, dont la fragilité et la fébrilité observées au sein du régime BIYA aux abois est le corollaire, procède d'une vaste escroquerie dont ISSA Tchiroma BAKARY serait l'architecte. 

En clair, il ne faut jamais avoir la naïveté de penser que ceux qui comme des forcenés, déraisonnablement marchent sur le sang et les cadavres des camerounais pour tenter de réduire celui qui a été majoritairement choisi par ces derniers, le font simplement par "conviction". La réalité est que ceci procède d'un agenda qui n'est plus du tout celui de l'opposition ; car même en politique, la logique, les Valeurs et la Vérité restent des principes cardinaux. La Politique n'est pas l'art des bizarreries intellectuelles.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

LA POLITIQUE N'EST PAS L'ART DES BIZARRERIES INTELLECTUELLES
Issa Tchiroma : Le Crime de Lèse-Majesté qui Déchaîne la Haine du Régime RDPC
Élimination du Cameroun : Quand la Défaite des Lions Indomptables Révèle l'Ironie Politique
Kenneth Katte dénonce : La Vie Humaine Bafouée après les Manifestations au Cameroun
Crise anglophone,crise post-électorale: Quand l'histoire peut inspirer l'actualité!Cas du Haut-Nkam
L’énigme du pouvoir. Qui gouverne vraiment derrière Paul Biya, le président réélu ?
LA LÉGITIMITÉ ET LA LÉGALITÉ DE LA DÉMARCHE DU PRÉSIDENT ISSA TCHIROMA BAKARY
Shanda Tonme: "Non à la surenchère suicidaire,Nous restons une terre de tolérance et d’hospitalité"
Injustice: Ce que Maître Fabien Kengne a vu et entendu à la prison centrale de New-Bell
Yerima Halilou, kidnapping et embastillement d'un activiste politique
PCRN : La fin du « Tout sauf Cabral » ou l'alliance inavouée avec le RDPC ?
"I DO SO SWEAR'', 101 coups de canons : l’heure est au rassemblement … dans l’ordre
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:03
LA POLITIQUE N'EST PAS L'ART DES BIZARRERIES INTELLECTUELLES

LA POLITIQUE N'EST PAS L'ART DES BIZARRERIES INTELLECTUELLES
19:19
LE TSUNAMI de Flore de Lille : une soirée d’envergure internationale qui marque les esprits

LE TSUNAMI de Flore de Lille : une soirée d’envergure internationale qui marque les esprits
02:11
FECAFOOT : Eto’o Maintient l'Élection du 29 Novembre, Bras de Fer Ouvert Contre le MINSEP

FECAFOOT : Eto’o Maintient l'Élection du 29 Novembre, Bras de Fer Ouvert Contre le MINSEP
01:53
Issa Tchiroma : Le Crime de Lèse-Majesté qui Déchaîne la Haine du Régime RDPC

Issa Tchiroma : Le Crime de Lèse-Majesté qui Déchaîne la Haine du Régime RDPC
01:40
Douala : Le Maire Biyong Convoqué pour Propos Politiques, Alice Nkom en Soutien

Douala : Le Maire Biyong Convoqué pour Propos Politiques, Alice Nkom en Soutien

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo