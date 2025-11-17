CAMEROUN :: LA POLITIQUE N'EST PAS L'ART DES BIZARRERIES INTELLECTUELLES :: CAMEROON

Pendant que le Cameroun pleure ses morts. Pendant que le Peuple subit un viol inédit de sa volonté traduite dans les urnes,

- Pendant que des escadrons de la mort, dans une interminable nuit des longs couteaux enlèvent, torturent et mettent au cachot, de pauvres gueux privés d'espoir,

- Pendant que le Maire Espoir BIYONG et d'autres sont convoqués par les sbires de la dictature pour avoir dit la Vérité,

- Pendant que le Peuple exprime comme il ne l'a jamais fait dans l'histoire de ces 40 dernières années, un éveil et une tension vers ce qui pourrait être sa Révolution, dont le hold-up électoral est le Prétexte, des camerounais, drapés sous le manteau d'opposants, dans une énergie du désespoir, s'investissent à démontrer combien l'intelligence collective de ce Peuple, dont la fragilité et la fébrilité observées au sein du régime BIYA aux abois est le corollaire, procède d'une vaste escroquerie dont ISSA Tchiroma BAKARY serait l'architecte.

En clair, il ne faut jamais avoir la naïveté de penser que ceux qui comme des forcenés, déraisonnablement marchent sur le sang et les cadavres des camerounais pour tenter de réduire celui qui a été majoritairement choisi par ces derniers, le font simplement par "conviction". La réalité est que ceci procède d'un agenda qui n'est plus du tout celui de l'opposition ; car même en politique, la logique, les Valeurs et la Vérité restent des principes cardinaux. La Politique n'est pas l'art des bizarreries intellectuelles.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp