Maurice Kamto alerte sur les tensions post-électorales au Cameroun et appelle au respect des urnes

À la suite de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, Maurice Kamto a publié une déclaration officielle exprimant de vives inquiétudes concernant l'évolution de la situation politique au Cameroun. Il alerte sur une tension post-électorale qui ne cesse de monter dangereusement dans le pays en raison d'actes répréhensibles susceptibles d'en compromettre l'issue finale. Cet avertissement intervient dans un contexte où, selon les observateurs, le président sortant Paul Biya, 92 ans, était favori pour remporter un huitième mandat, bien que la campagne ait été plus animée que prévu, portée par la candidature surprise d'Issa Tchiroma Bakary, un ancien ministre .

Kamto met en garde contre le risque de nouvelles confrontations violentes qui pourraient durablement affecter la nation. Il souligne que les Camerounais souffrent déjà gravement d'une pauvreté galopante, de la dévastation du conflit armé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et des exactions de la secte Boko Haram dans l'Extrême-Nord. Le pays, dont environ 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ne peut s'offrir le luxe d'une nouvelle instabilité .

Le leader politique lance un appel solennel pour que les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel, dont la date limite annonce est fixée au 26 octobre, correspondent véritablement au choix exprimé par les électeurs dans les urnes . Il insiste sur le fait que la responsabilité de préserver la paix repose sur le respect du verdict des urnes. Il en appelle au discernement des forces de l'ordre, les exhortant à ne pas assimiler à des malfaiteurs les citoyens qui défendent pacifiquement leur vote. Pour Kamto, ceux qui menacent réellement l'ordre public sont ceux qui cherchent à modifier la parole des urnes. Il conclut en rappelant que le Cameroun est notre nation commune et que nous n'avons pas le droit de l'enfoncer davantage en détruisant, par cycle de sept ans, ses chances de développement et de progrès partagé.

DÉCLARATION AU SUJET DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 12 OCTOBRE 2025. Le 12 octobre dernier, les électeurs camerounais sont sortis massivement pour exercer leur droit civique fondamental en élisant un Président de la République pour le pays. Je les en félicite.

Les échos qui nous parviennent par divers moyens de communication publique montrent que depuis lors la tension ne cesse de monter dangereusement dans le pays, en raison des inquiétudes des populations au regard de divers actes et comportements répréhensibles posés par certains individus à l'occasion de ce scrutin, et de nature à en compromettre l'issue final. Les Camerounais souffrent déjà gravement de la pauvreté galopante, de la dévastation du conflit armé dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest et des tueries aveugles de la secte Boko Haram, en particulier dans la région de l'Extrême-Nord. Notre pays ne peut se payer le luxe de nouvelles confrontations violentes entre Camerounais à la suite de cette élection présidentielle, à l'occasion de laquelle les électeurs se sont exprimés massivement et sans doute clairement. Aussi, afin d'épargner le Cameroun de nouvelles tragédies, confrontations et divisions qui pourraient l'affecter durablement, est-il impérieux que les résultats officiels attendus correspondent au choix des électeurs camerounais exprimés en conscience dans les urnes. Autrement dit il faut respecter le verdict des urnes.

Ceux et celles qui sont en charge du maintien de l'ordre public doivent faire preuve de discernement et de la plus grande retenue, et se garder d'assimiler à des malfrats des citoyens qui ont exprimé leur choix par des moyens pacifiques et refusent d'être spoliés. Ceux qui menacent l'ordre public sont ceux qui cherchent à modifier la parole des urnes et non le contraire. Le Cameroun est notre nation commune. Il est notre seule nation. Il survivra à nous tous. Nous n'avons pas le droit de l'enfoncer toujours plus dans le sous-sol de l'histoire des nations, en détruisant, par cycle de sept ans, ses chances de développement, de progrès partagé et de rayonnement international.

Fait à Yaoundé, le 17 octobre 2025

Maurice KAMTO

