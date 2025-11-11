CAMEROUN :: POURQUOI JE DÉTESTE CEUX QUI DÉTESTENT LA VÉRITÉ ET MARCHENT SUR DES VALEURS :: CAMEROON

Ceux qui me lisent savent que j'emploie très rarement le "JE". Mais je me permets de le faire ici pour mettre en mouvement une démarche qui se veut d'exorcisme, dans ce Cameroun de Paul BIYA où les frontières entre le bien et le mal n'existent plus, où toutes les valeurs communes, fondatrices des civilisations humaines deviennent relatives, des simples variables de la pensée dont elles doivent être le ciment...

Mon investissement pour la défense des Droits de l'Homme notamment en tant que membre fondateur de la LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS avec Maître Joseph Lavoisier Tsapy, comme représentant Ouest de HUMAN WRIGHT WATCH, piloté au Cameroun par le feu Albert MUKON (dont je fus très proche), comme membre fondateur du RÉSEAU RESPONDERE ADVOCATUS, mon parcours professionnel qui m'aura permis de prêter serment et d'exercer dans trois corps majeurs des métiers du Droit, donnent inéluctablement à mon engagement politique un attachement particulier aux valeurs dont les plus importantes sont l'Humain, la Vérité. Maurice Kamto disait, qu'il faut parfois montrer qu'on porte un chapeau...

Au moment où tombent sous les balles d'une milice, véritable escadron de la mort, infiltrée au sein de forces de l'ordre au Cameroun, des dizaines d'humains coupables d'avoir voulu défendre LA VÉRITÉ des urnes, que tout esprit normalement constitué connaît aujourd'hui au Cameroun, notamment la victoire indiscutable de ISSA Tchiroma BAKARY sur le dictateur Paul BIYA, des esprits, dont certains se réclamant de l'opposition, s'investissent dans une campagne herculéenne tendant à imposer à l'opinion, un tableau discursif, pour l'aider à parler d'autres choses que ces vies perdues, que ce viol de la volonté du Peuple souverain, que cette interminable "nuit des longs couteaux", durant laquelle sont purgés de leurs cadres le MRC et le FSNC, coupables aux yeux du pouvoir, de la défaite de Paul BIYA...

Dans ce registre, on rappelle tapageusement que Celui à qui le Peuple vient de confier son destin dans les urnes est comptable des crimes de Paul BIYA, des panafricanistes de l'incantation, véritables fantassins de l'impérialisme Rouge, découvrent des accointances du fils de GAROUA avec les réseaux français, pire certains des Kamtoïstes historiques que nous sommes croient devoir disqualifier le Président élu, parce qu'il ne ressemble pas assez à Maurice Kamto, enfin des intégristes de la pensée figée ressassent leur fatwa contre ISSA TCHIROMA BAKARY, coupable du péché originel d'avoir été Ministre zélé de Paul BIYA...

De tout ceci, il faut dire sans ambages, que Maurice KAMTO dont j'ai la prétention de connaître la pensée pour l'avoir décrypté et commenté pendant 7 ans ne mange pas du pain de la haine, ne marchera jamais sur des cadavres pour être ce qu'il est dans le cœur des camerounais. On n'a point besoin de brandir des photos de l'inspirateur de la Renaissance populaire Camerounaise dans une marre de sang pour le faire exister. C'est de la très mauvaise communication.

Pour l'essentiel, face à l'impératif de survie de la Nation Camerounaise dont le NOSO est la réalité patente, avec le Septentrion et le Grand Ouest en proie à des convulsions sans précédent, je préfère de loin la rupture d'un Ministre repenti de BIYA, tel ISSA TCHIROMA BAKARY à la démarche anesthésiante d'une opposition d'accompagnement de la dictature comme l'a été celle du SDF de John Fru Ndi dont je fus l'un des acteurs.

Telle me semble être l'indispensable opération - lucidité qui devrait pouvoir secouer notre apathie générale face à ces morts sans JUSTICE, face à ces enlèvements sans mandat de justice.

ON NE TOURNERA PAS LA PAGE DE CET ÉNIÈME CRIME DE PAUL BIYA.

