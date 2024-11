CAMEROUN :: 3è session du dialogue économique et technique : L’EU va mobiliser 60 milliards pour les projets :: CAMEROON

Co-présidée par Monsieur Alamine Ousmane MEY, Ministre de L’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et son Excellence Jean-Marc Chart, Ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun, l'hôtel Hilton de Yaoundé a été le cadre de la rencontre des participants de la 3ème session du dialogue économique et technique qui s'est tenue ce 14 novembre 2024.

Les deux parties d'un côté le gouvernement camerounais constitué des Ministres de L'Économie et de l'Aménagement du Territoire, celui des Finances, celui des Petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, le Coordonnateur du CAON, le secteur privé GECAM, APECCAM ne sont pas en reste. Côté Union européenne l’équipe est conduite par le Chef de la Délégation UE, les ambassadeurs de France, d’Allemagne, Espagne, Italie ; les agences de coopération et institutions financières AFD, BEI, KFW ; des experts européens et le secteur privé à l’instar de la Chambre de Commerce Européenne.

L’Ambassadeur de l’EU annoncé au cours de cette rencontre que le bloc Europe va appuyer le Cameroun avec une enveloppe de 60 milliards de FCFA, ces fonds serviront pour la poursuite du renforcement des infrastructures et entrent dans le cadre de la deuxième phase du Programme Indicatif Multi annuel 2025-2027

La rencontre a débuté à 9h par les exposés, les échanges et s’est clôturée par les recommandations. Ces assises entre le gouvernement camerounais et l’EU se tiennent dans un contexte ayant pour objectifs d’évaluer les effets des actions financées au profit du Cameroun jusqu’en 2024 par le NDCI-Global Europe et d’examiner les conditions favorables à la réalisation des projets du Cameroun éligibles à la stratégie d’investissements Global Gateway et d’analyser et de lever les contraintes liées à la baisse des investissements directs étrangers et pour améliorer le climat des affaires.

À l’issue de cette rencontre, les parties prenantes aimeraient aboutir à l’exécution des actions connues et les correctifs envisagés en terme de modalité et d’organisation voire de changement d’approche afin de rendre visible les réalisations sur le terrain.

Le Cameroun traverse des zones de turbulences dans son économie selon le rapport ventilé en avril 2024. Néanmoins le gouvernement a activé tous les leviers en mettant en place des stratégies de politiques publiques pour faciliter le déploiement du secteur privé vecteur de croissance pour l’économie locale. Cette 3è session du dialogue économique et technique est la bienvenue pour l’essor de l’économie nationale.