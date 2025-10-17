Camer.be
Le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ?
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Alors que Paul Biya a perdu les élections présidentielles au Cameroun, qu'il les a perdues par un rejet massif dans les quatre coins du Cameroun, que le monde entier est au courant, les équipes des pilleurs camerounais ont décidé de garder le pouvoir par la  force en déployant l'armée, la police et en trafiquant les résultats des urnes

Que ceux qui parlent des résultats des PV des  32000 bureaux de votes pour connaitre le vainqueur, taisent soit leur ignorance ou leur malhonnêteté. Lorsqu'on a largement gagné dans le Littoral avec des scores à la soviétique, dans les 3 régions du nord, dans le Noso etc... ce qui est le cas du président Tchiroma, les résultats provenant d'une petite région comme le Sud avec ses 300 000 votants ne changent plus la donne, les écarts étant très importants.

Ils ont besoin de 15 jours pour frauder et nous assistons tous à ces fraudes massives en direct.

Ils veulent garder le pouvoir pour le pouvoir, pour le statut que leur confère le pouvoir...

La question est : le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ? 
Nous ne sommes pas les seuls à vivre sous la coupe des bandits à col blanc dans le monde ... Certaines nations ont pu se libérer de ces pourritures. Et chacun a pu admirer leurs luttes dans les médias.

Allions-nous continuer à nous taire ?

Oui, une dictature n'est jamais battue par les urnes, parce qu'elle trichera toujours pour rester au pouvoir.
Seule la rue a raison d'une dictature.

Le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ?
