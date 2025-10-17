-
© Correspondance : Calixthe Beyala
- 17 Oct 2025 09:32:38
- |
- 671
- |
-
Le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ? :: CAMEROON
Alors que Paul Biya a perdu les élections présidentielles au Cameroun, qu'il les a perdues par un rejet massif dans les quatre coins du Cameroun, que le monde entier est au courant, les équipes des pilleurs camerounais ont décidé de garder le pouvoir par la force en déployant l'armée, la police et en trafiquant les résultats des urnes
Que ceux qui parlent des résultats des PV des 32000 bureaux de votes pour connaitre le vainqueur, taisent soit leur ignorance ou leur malhonnêteté. Lorsqu'on a largement gagné dans le Littoral avec des scores à la soviétique, dans les 3 régions du nord, dans le Noso etc... ce qui est le cas du président Tchiroma, les résultats provenant d'une petite région comme le Sud avec ses 300 000 votants ne changent plus la donne, les écarts étant très importants.
Ils ont besoin de 15 jours pour frauder et nous assistons tous à ces fraudes massives en direct.
Ils veulent garder le pouvoir pour le pouvoir, pour le statut que leur confère le pouvoir...
La question est : le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ?
Nous ne sommes pas les seuls à vivre sous la coupe des bandits à col blanc dans le monde ... Certaines nations ont pu se libérer de ces pourritures. Et chacun a pu admirer leurs luttes dans les médias.
Allions-nous continuer à nous taire ?
Oui, une dictature n'est jamais battue par les urnes, parce qu'elle trichera toujours pour rester au pouvoir.
Seule la rue a raison d'une dictature.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025
Les + récents
L'illusion de la victoire en circuit fermé du régime Biya
Tension électorale sur fond d'accusations de fraude à Yaoundé
De quel côté se trouve encore l’énergie au Cameroun ?
Le peuple camerounais va-t-il accepter cette énième turpitude ?
Real Consequences of Cyan Boujee’s Virtual Hysteria
PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus
Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle au Cameroun
- 13 October 2025
- /
- 6252
Issa Tchiroma Bakary : la voix du peuple face au pouvoir au Cameroun
- 04 October 2025
- /
- 4765
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 210599
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 204564