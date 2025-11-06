Camer.be
Pressions sur les Commerçants et Crise Démocratique Inédite
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Pressions sur les Commerçants et Crise Démocratique Inédite :: CAMEROON

Le Cameroun traverse une période de turbulences inédite suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, dont le dénouement officiel a consacré la réélection du Président Paul Biya, fort de 53,66 % des voix, selon les résultats proclamés. Cette victoire est vivement contestée par l'opposition, notamment par Issa Tchiroma Bakary, qui revendique 35,19 % des suffrages, affirmant détenir les preuves d'une fraude massive. La tension qui s’est ensuivie a basculé du terrain politique à la rue, puis au champ économique, transformant la capitale économique, Douala, en épicentre d'un bras de fer entre le pouvoir et les citoyens.

Les appels à la désobéissance civile, notamment via l'opération « villes mortes » lancée par l'opposition pour protester contre la publication des résultats, ont généré une réaction d'une fermeté rare de la part des autorités. L’ultimatum du Maire de Douala, exigeant la réouverture immédiate des commerces sous peine de fermeture administrative et de retrait d'attribution, met en lumière la peur du régime RDPC de voir la contestation gagner le terrain économique. Cette pression directe sur les commerçants pour empêcher l'adhésion au mouvement interroge la légalité de telles menaces, car la législation camerounaise ne prévoit pas de sanction immédiate pour la non-ouverture d'une boutique, sauf en cas de trouble avéré à l'ordre public ou d'infractions spécifiques au Code Pénal. Cette instrumentalisation du droit commercial pour des fins politiques révèle la profondeur de la crise.

Le Spectre des Violations des Droits Humains

Au-delà de l'enjeu économique, la période post-électorale est marquée par une répression sévère. Des arrestations arbitraires de figures de l'opposition et de la société civile, y compris des conseillers du candidat Issa Tchiroma et des militants du CNSF, ont été signalées. La disqualification antérieure du principal opposant, Maurice Kamto, par le Conseil constitutionnel, sur des motifs procéduraux largement perçus comme politiques, avait déjà préparé le terrain à cette crise de légitimité. Des incidents violents, y compris des tirs mortels sur des manifestants et des victimes collatérales à Garoua et Douala, ont été documentés, soulevant des préoccupations majeures quant au respect des droits humains.

Face à la détérioration de la situation sécuritaire et au risque que cette crise politique ne déstabilise la sous-région Nigéria, Tchad, Gabon et la République centrafricaine étant mentionnés par le Congrès américain , la communauté internationale intensifie la pression. Des parlementaires américains ont adressé une lettre officielle au Département d’État, demandant des actions concrètes pour protéger les intérêts démocratiques. Les États-Unis avaient d’ailleurs suspendu l'éligibilité du Cameroun à l'AGOA en 2020 suite à des violations persistantes des droits humains. L'urgence est désormais de préserver la paix, d'exiger la libération des prisonniers politiques et de soutenir un dialogue inclusif facilité par des médiateurs régionaux ou internationaux pour une transition pacifique.

La persistance des violences dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui ont déjà déplacé des centaines de milliers de personnes, complexifie davantage le tableau. L'instabilité politique centrale menace de réactiver ces conflits périphériques, rendant impératif un engagement rapide de la communauté internationale pour la stabilité régionale. La crise actuelle n'est pas seulement une affaire camerounaise, mais un test pour la démocratie et la sécurité en Afrique centrale.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #PostElectoral #Douala #PaulBiya #IssaTchiroma #VillesMortes #CriseCameroun

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Absence Remarquée de l'UDC : La Contestation Politique S'intensifie après l'Investiture de Paul Biya
8e Mandat de Paul Biya : Investiture sous Tension et Crise Politique Inédite au Cameroun
Prestation de Serment de Paul Biya : Le Scrutin Présidentiel au Cameroun en Question
Pressions sur les Commerçants et Crise Démocratique Inédite
Agbor Balla échappe à l'arrestation et fuit en Europe après soutien à Issa Tchiroma
Le FCC Dénonce la Répression Post-Électorale et l'Emprisonnement des Leaders
Tourner définitivement la page du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025
Paul Biya manque l’occasion en or de mettre fin à la crise au Noso
Crise Post-Électorale : Mgr Kleda Dénonce la Répression et l'Usage des Armes au Cameroun
Unité Nationale au Cameroun : Atanga Nji brandit l'Enfer contre les Partisans de la Division
Villes Mortes : La Contestation Nationale Peut-elle Forcer la Main au Régime ?
Issa Tchiroma dénonce une « guerre ouverte » après des enlèvements en pleine crise post-électorale
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:01
UDC Conteste l'Investiture de Paul Biya et Exige une Réforme Électorale Profonde au Cameroun

UDC Conteste l'Investiture de Paul Biya et Exige une Réforme Électorale Profonde au Cameroun
23:44
Alain ZINTCHEM : un parcours d’excellence entre service, foi et détermination

Alain ZINTCHEM : un parcours d’excellence entre service, foi et détermination
19:07
Absence Remarquée de l'UDC : La Contestation Politique S'intensifie après l'Investiture de Paul Biya

Absence Remarquée de l'UDC : La Contestation Politique S'intensifie après l'Investiture de Paul Biya
16:58
6 novembre 1982- 6 novembre 2025, 43 ans de Paul Biya au pouvoir: La longévité de la honte

6 novembre 1982- 6 novembre 2025, 43 ans de Paul Biya au pouvoir: La longévité de la honte
15:42
8e Mandat de Paul Biya : Investiture sous Tension et Crise Politique Inédite au Cameroun

8e Mandat de Paul Biya : Investiture sous Tension et Crise Politique Inédite au Cameroun

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo