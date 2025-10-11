Camer.be
Burkina Faso : un refus symbolique face aux accords américains de déportation vers des pays tiers
BURKINA FASO :: GéOPOLITIQUE

Burkina Faso : un refus symbolique face aux accords américains de déportation vers des pays tiers

Le Burkina Faso a rejeté avec fermeté une proposition des États-Unis visant à accueillir des expulsés américains sur son sol. Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a qualifié cette offre d'« indécente », estimant qu'elle bafouait les valeurs de dignité portées par le chef militaire du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes, marquée par la suspension récente de la majorité des services de visa par l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou.  

Ce refus burkinabé contraste fortement avec la stratégie mise en œuvre par l'administration Trump, qui a conclu des accords de déportation secrets avec plusieurs nations africaines. Depuis juillet 2025, plus de 40 personnes expulsées des États-Unis ont ainsi été envoyées vers le continent, selon des organisations de défense des droits humaines. Des pays comme l'Eswatini, le Ghana, le Rwanda et le Soudan du Sud ont accepté de devenir des pays tiers d'accueil pour des individus dont ce n'est pourtant pas la nationalité .  

Ces transferts opaques, facilités par des incitations financières américaines, soulèvent de graves questions en matière de droits des migrants. Le cas de l'Eswatini est particulièrement éloquent : en échange d'une enveloppe de 5,1 millions de dollars destinée à renforcer ses capacités de gestion frontalière, le royaume s'est engagé à accepter jusqu'à 160 déportés . Les premiers arrivants, originaires de Cuba, du Vietnam, du Yémen, de Jamaïque et du Laos, ont été placés dans l'établissement pénitentiaire de Matsapha, où leurs conditions de détention sont dénoncées comme étant très dures et où l'accès à un avocat est restreint .  

La position du Burkina Faso résonne donc comme un acte politique fort. Alors que d'autres gouvernements africains sont devenus les partenaires d'une politique américaine d'externalisation des expulsions, Ouagadougou rappelle que la dignité humaine ne saurait être monnayée. Ce refus interroge également sur l'efficacité et l'éthique d'un système qui consiste à délocaliser le traitement des migrants dans des pays souvent instables ou répressifs, au risque d'exposer les personnes à des violations de leurs droits fondamentaux .  

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#BurkinaFaso #EtatsUnis #Deportation #Migrants #Diplomatie #Afrique #DroitsHumains

Lire aussi dans la rubrique GéOPOLITIQUE

Burkina Faso : un refus symbolique face aux accords américains de déportation vers des pays tiers
SE Volkan Öskiper : le sport sert de pont entre les peuples
Sahel : Mali, Burkina Faso, Niger envisagent une Cour pénale sahélienne pour se distancier de la CPI
Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale
Les pays occidentaux mécontents de la coopération entre la Russie et les pays africains
Nathalie Yamb nommée conseillère spéciale du général Tchiani au Niger : un tournant panafricain
OUSMANE SONKO EN TURQUIE : UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA DIPLOMATIE SENEGALAISE
DONALD TRUMP HUMILIE LES DIRIGEANTS EUROPEENS A LA MAISON BLANCHE
L’EUROPE EN CLASSE : LECONS DE MEGALOMANIE SIGNEES DONALD TRUMP
RENCONTRE TRUMP-ZELENSKY A LA MAISON BLANCHE : ENTRE ELEGANCE ET ENJEUX GEOPOLITIQUES
La coopération militaire avec les États-Unis constitue une menace pour la souveraineté de la RCA?
Lula mobilise les BRICS face aux nouveaux tarifs douaniers américains sur les produits brésiliens
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:31
Burkina Faso : un refus symbolique face aux accords américains de déportation vers des pays tiers

Burkina Faso : un refus symbolique face aux accords américains de déportation vers des pays tiers
01:00
Henri Eyebe Ayissi, le stratège qui a vu juste pour Paul Biya et la Lékié

Henri Eyebe Ayissi, le stratège qui a vu juste pour Paul Biya et la Lékié
00:50
Paul Atanga Nji alerte : toute autoproclamation de vainqueur sera sévèrement sanctionnée

Paul Atanga Nji alerte : toute autoproclamation de vainqueur sera sévèrement sanctionnée
22:25
Maroua : des enseignants convoqués après les chants pro-Tchiroma lors de la visite de Biya

Maroua : des enseignants convoqués après les chants pro-Tchiroma lors de la visite de Biya
14:09
Présidentielle 2025 : la rue, seule garantie pour un vote respecté ?

Présidentielle 2025 : la rue, seule garantie pour un vote respecté ?

GéOPOLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo