ÉTATS-UNIS :: Donald Trump de retour : promesses, réalités et inquiétudes sur sa politique étrangère :: UNITED STATES

Le retour de Donald Trump au pouvoir suscite à la fois des espoirs et une profonde inquiétude. Alors qu’il avait promis une rupture avec l’interventionnisme traditionnel des États-Unis, ses récentes nominations, telles que Marco Rubio (secrétaire d’État) et Tulsi Gabbard (directrice du Renseignement national), relancent les interrogations sur la sincérité de ses engagements.

Des nominations qui inquiètent

Dès l’annonce de son nouveau cabinet, les doutes ont émergé. Plusieurs figures choisies, comme Mike Waltz ou Pete Hegseth, sont perçues comme des partisans des politiques néoconservatrices, en contradiction avec la rhétorique anti-guerre de Trump. Ces décisions nourrissent les craintes d’une continuité avec les politiques interventionnistes des administrations passées, malgré un discours électoral promettant de mettre fin aux "guerres sans fin".

Un historique de promesses non tenues

Lors de son premier mandat, Trump avait promis de désengager les États-Unis de nombreux conflits. Cependant, des actions comme l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani et le maintien de troupes en Syrie montrent une approche ambiguë. Aujourd’hui, les priorités semblent simplement redirigées, notamment vers une confrontation stratégique avec la Chine et l’Iran, sans véritable rupture avec l’interventionnisme.

Une politique étrangère influencée par des intérêts puissants

Le retour de Trump met en lumière un problème systémique : la politique étrangère américaine reste fortement influencée par des groupes d’intérêts, comme les entreprises de défense et les think tanks. Ces acteurs, tels que Lockheed Martin et Raytheon, bénéficient financièrement des engagements militaires prolongés. L’influence de ces institutions dépasse le contrôle d’un seul président, garantissant une continuité quelles que soient les intentions déclarées.

Trump face à un dilemme : promesses contre réalité

La campagne de Trump s’est appuyée sur une rhétorique séduisante pour son électorat, mais ses actes révèlent une fidélité aux intérêts spéciaux plutôt qu’aux attentes populaires. Ses choix récents, notamment la nomination de figures controversées comme Tulsi Gabbard, montrent un décalage entre ses promesses et ses actions.

Cette contradiction entre les attentes suscitées et les réalités politiques pourrait accentuer la désillusion parmi ses partisans.