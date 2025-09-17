CAMEROUN :: SE Volkan Öskiper : le sport sert de pont entre les peuples :: CAMEROON

Interview réalisée par Alain Ndanga

L’ambassadeur de Turquie au Cameroun organise une série d’activités sportives et éducatives ce week-end à Yaoundé.

Qu’est-ce que vous proposez aux Camerounais en cette fin de semaine ?

Ce vendredi et ce samedi, nous organisons une Olympiade des jeunes. C'est un projet que nous avons développé avec Madame Françoise Mbango (double médaillée d’or Olympique, 2004-2008, ndlr). Il s'agit d'un rassemblement d'environ 70 élèves âgés de 12 à 17 ans. Ils s'affronteront dans six disciplines, à savoir le football, le basket-ball, le saut en longueur, le saut en hauteur, le sprint, le lancer du poids.

Quelle partie de la ville de Yaoundé abritera ces rencontres ?

L'événement se déroulera à l'école Maarif de Nkolfoulou. Il est question à la fois de souhaiter la bienvenue à la nouvelle année scolaire et de jeter un pont sur l'amitié turco-camerounaise. C'est pourquoi nous avons baptisé l'événement « Fraternité turco- camerounaise ».

Pourquoi vous mettez l’accent sur ces disciplines ?

Le sport sert de pont entre les peuples, en particulier entre les peuples qui aiment beaucoup le sport, comme en Turquie et au Cameroun.

Quels mots à l’endroit de ceux qui sont à vos côtés pour cette belle organisation ?

C’est plusieurs personnes engagées pour la cause. Je tiens à remercier Madame Françoise Mbango de nous avoir accompagnés dans ce projet, et l'école Maarif d'avoir accueilli l'événement. Tous nos amis camerounais sont les bienvenus pour assister aux matchs, bien sûr gratuitement.

