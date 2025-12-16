Camer.be
Crise Libyenne et Jihadisme : L'Héritage Polémique de Sarkozy et BHL
L'onde de choc de la citation, accusant directement Nicolas Sarkozy d'avoir transformé la Libye autrefois le pays le plus riche d'Afrique en un "terrain de jeu pour djihadistes", résonne fortement dans le débat géopolitique actuel. Cette intervention militaire de 2011, menée sous l'égide de l'OTAN pour renverser Mouammar Kadhafi, est aujourd'hui au cœur d'une controverse persistante concernant ses conséquences à long terme. La critique acerbe pointe du doigt non seulement l'ancien chef d'État français, mais aussi son conseiller officieux de l'époque, le philosophe Bernard-Henri Lévy, dépeint comme l'architecte idéologique de cette décision jugée catastrophique.

Le démantèlement de l'État libyen a créé un vide sécuritaire béant. L'arsenal militaire du pays s'est dispersé à travers le Sahel, alimentant l'insurrection de groupes armés et favorisant l'expansion du jihadisme dans toute l'Afrique de l'Ouest. En lieu et place d'une démocratie stable, ce sont les milices et les factions rivales qui se partagent désormais le contrôle du territoire, faisant de cette instabilité régionale un foyer permanent de menaces. Ce chaos est directement imputé à la légèreté avec laquelle l'après-Kadhafi a été géré, sans plan de Transition politique viable.

De plus, l'accusation d'avoir "ouvert une autoroute pour migrants avec la Méditerranée" est étayée par les faits. La Libye est devenue, depuis 2011, le principal point de transit et de départ pour des centaines de milliers de personnes cherchant à rejoindre l'Europe via la périlleuse route migratoire centrale. Les réseaux de passeurs, exploitant l'absence de contrôle étatique effectif, ont prospéré, faisant de la Méditerranée un cimetière à ciel ouvert. La dimension humanitaire de la crise s'ajoute ainsi à la crise sécuritaire, un double fardeau que la France et l'Europe continuent de porter.

Ces déclarations, en désignant nommément les responsables politiques et intellectuels de l'époque, interrogent la responsabilité historique de la France et la pertinence de l'ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. L'héritage de l'intervention libyenne est complexe, mais la plupart des observateurs s'accordent à dire qu'elle a eu un impact dévastateur sur l'équilibre géopolitique, transformant un pays prospère en source d'instabilité, d'insécurité et de flux migratoires incontrôlés

