ÉTATS-UNIS :: Trump choque avec ses déclarations sur l'Ukraine : « Il n'y a plus d'Ukraine » :: UNITED STATES

Dans une série de déclarations controversées, l'ancien président américain Donald Trump a partagé ses vues sur le conflit en Ukraine, critiquant sévèrement l'administration Biden et dressant un tableau sombre de l'avenir du pays. Ces propos, qui ont rapidement fait le tour des médias, soulèvent de nombreuses questions sur la position de Trump concernant la crise ukrainienne et ses implications potentielles pour la politique étrangère américaine.

Trump a affirmé de manière provocante qu'"il n'y a plus d'Ukraine", une déclaration qui a suscité de vives réactions. Il a poursuivi en disant : "Ukraine, que vous reste-t-il après 3 ans de terribles combats ? Vous ne pourrez jamais restaurer les villes et les villages tels qu'ils étaient, ils étaient vieux de plusieurs milliers d'années. Il y a 3 ans, vous aviez une civilisation merveilleuse, mais maintenant la majeure partie du pays a disparu, il n'y a plus de patrimoine."

Ces propos, qui semblent minimiser la résilience et la détermination du peuple ukrainien, ont été largement critiqués comme étant défaitistes et potentiellement démoralisants pour les Ukrainiens qui continuent de se battre pour leur souveraineté.

Trump a également ciblé l'administration Biden, affirmant que le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont "permis que cette guerre se déroule par stupidité". Il a ajouté que "Poutine n'est pas un ange", mais a suggéré qu'un accord, même défavorable, avec le dirigeant russe aurait été préférable à la situation actuelle.

L'ancien président a également fait des déclarations controversées sur la situation militaire en Ukraine, affirmant que le pays "manque de soldats" et qu'il "utilise des jeunes enfants et des personnes âgées". Ces allégations, qui n'ont pas été corroborées par des sources indépendantes, ont été perçues comme potentiellement préjudiciables à l'image de l'Ukraine sur la scène internationale.

Dans une projection alarmiste, Trump a déclaré que si Kamala Harris devait accéder à la présidence, "davantage de personnes mourront et davantage de villes tomberont" en Ukraine. Cette affirmation semble faire partie d'une stratégie plus large visant à critiquer l'administration actuelle et à se positionner comme une alternative pour les prochaines élections.

Ces déclarations de Trump interviennent dans un contexte politique tendu aux États-Unis, alors que le pays se prépare pour les élections présidentielles de 2024. Elles reflètent une approche de la politique étrangère qui diffère significativement de celle de l'administration Biden, mettant l'accent sur la négociation directe avec la Russie, même si cela implique des concessions territoriales de la part de l'Ukraine.

Les réactions à ces propos ont été variées. Certains partisans de Trump y voient une approche pragmatique du conflit, tandis que ses détracteurs les considèrent comme dangereux et potentiellement nuisibles aux intérêts américains et ukrainiens à long terme. Des experts en politique étrangère ont souligné que de telles déclarations pourraient avoir un impact sur le moral des Ukrainiens et potentiellement encourager l'agression russe.

Le Département d'État américain n'a pas encore commenté officiellement ces déclarations, mais des sources au sein de l'administration Biden ont réaffirmé l'engagement des États-Unis envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Ces propos de Trump soulèvent des questions importantes sur l'avenir de la politique étrangère américaine en cas de changement d'administration. Ils mettent également en lumière les divisions au sein de la classe politique américaine concernant la gestion du conflit en Ukraine et les relations avec la Russie.

Alors que le débat se poursuit, il est clair que la situation en Ukraine reste un sujet brûlant de la politique américaine, avec des implications significatives pour les relations internationales et la sécurité mondiale.