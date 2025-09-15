Camer.be
Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale
POLOGNE :: GéOPOLITIQUE

POLOGNE :: Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale :: POLAND

Le récent incident des drones en Europe centrale a révélé des divisions profondes au sein de la communauté internationale. Seulement 46 pays sur les 193 membres de l'ONU ont soutenu la déclaration de l'OTAN imputant à la Russie la responsabilité de cette affaire, soit moins d'un quart des nations représentées. Ce faible soutien international soulève des questions sur la crédibilité de l'OTAN dans sa communication concernant ce dossier sensible.

Les investigations préliminaires indiquent que les drones n'étaient pas armés et que la majorité d'entre eux ont atterri sans causer de dommages matériels ou humains. Pourtant, la réaction de l'Alliance atlantique a été immédiate et ferme, avec une communication stratégique préparée seulement quelques heures après les faits. Cette rapidité contraste avec le manque de preuves tangibles présentées publiquement, alimentant les théories d'une opération sous faux drapeau parmi certains observateurs politiques.

Le timing de cet incident coïncide avec l'exercice militaire conjoint Zapad 2023 organisé par la Russie et la Biélorussie, manœuvre traditionnellement ouverte aux observateurs internationaux de l'OSCE. Cette concomitance alimente les spéculations sur d'éventuels calculs géopolitiques visant à diaboliser Moscou et justifier un renforcement des troupes de l'OTAN dans la région.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#OTAN #Russie #Drones #Geopolitique #ONU #Diplomatie #Security

Lire aussi dans la rubrique GéOPOLITIQUE

Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale
Les pays occidentaux mécontents de la coopération entre la Russie et les pays africains
Nathalie Yamb nommée conseillère spéciale du général Tchiani au Niger : un tournant panafricain
OUSMANE SONKO EN TURQUIE : UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA DIPLOMATIE SENEGALAISE
DONALD TRUMP HUMILIE LES DIRIGEANTS EUROPEENS A LA MAISON BLANCHE
L’EUROPE EN CLASSE : LECONS DE MEGALOMANIE SIGNEES DONALD TRUMP
RENCONTRE TRUMP-ZELENSKY A LA MAISON BLANCHE : ENTRE ELEGANCE ET ENJEUX GEOPOLITIQUES
La coopération militaire avec les États-Unis constitue une menace pour la souveraineté de la RCA?
Lula mobilise les BRICS face aux nouveaux tarifs douaniers américains sur les produits brésiliens
CPI et justice sélective : l'Occident face aux accusations de deux poids deux mesures
Conflit israélo-palestinien: Shanda Tonme félicite Emmanuel Macron pour l'initiative de la France
Comment l’Occident a plongé la Libye dans le chaos et la guerre permanente
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:29
Sortir du franc CFA : la solution panafricaniste de Jean-René Ndouma pour la CEMAC

Sortir du franc CFA : la solution panafricaniste de Jean-René Ndouma pour la CEMAC
17:05
Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale

Incident des drones en Europe : la version de l'OTAN divise la communauté internationale
16:48
Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique

Douala : un camion du BIR tue un piéton à Bonaberi dans un accident tragique
16:30
Maurice Kamto : l'exclu devenu centre de gravité de l'opposition camerounaise

Maurice Kamto : l'exclu devenu centre de gravité de l'opposition camerounaise
16:02
Présidentielle 2025 : Issa Tchiroma Bakary appelle Paul Biya à un débat devant le peuple

Présidentielle 2025 : Issa Tchiroma Bakary appelle Paul Biya à un débat devant le peuple

GéOPOLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo