ÉTATS-UNIS :: Le Département d'État américain envisage de fermer 10 ambassades et 17 consulats :: UNITED STATES

Une note interne du Département d'État américain, révélée par le New York Times, expose un vaste plan de restructuration diplomatique impliquant la fermeture de 10 ambassades et 17 consulats à travers le monde. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une campagne de réduction budgétaire visant à diminuer de 20% les coûts de fonctionnement.

Les fermetures prévues en Afrique et ailleurs

Le plan prévoit notamment la fermeture de :

- Six ambassades en Afrique : République centrafricaine (RCA), Érythrée, Gambie, Lesotho, République du Congo et Soudan du Sud

- Deux en Europe : Luxembourg et Malte

- Une dans les Caraïbes : Grenade

- Une dans l'océan Indien : Maldives

Parmi les consulats concernés, on compte :

- Cinq consulats en France

- Deux des cinq consulats en Allemagne

- Quatre consulats européens : Thessalonique (Grèce), Florence (Italie), Ponta Delgada (Portugal) et Édimbourg (Écosse)

- Quatre consulats hors Europe : Douala (Cameroun), Medan (Indonésie), Durban (Afrique du Sud) et Busan (Corée du Sud)

Impact sur le Cameroun

Si le consulat de Douala venait à fermer, les services consulaires seraient transférés à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. À ce stade, le Cameroun ne figure pas sur la liste des pays où l'administration Trump envisage de fermer l'ambassade principale.

Contexte et implications

Cette décision s'inscrit dans une politique d'austérité du gouvernement américain, visant à optimiser les ressources diplomatiques. Elle pourrait cependant avoir des conséquences sur :

- Les ressortissants américains dans les pays concernés

- Les relations bilatérales avec les États touchés

- La présence stratégique des USA dans certaines régions

Les observateurs s'interrogent sur l'impact à long terme de ces fermetures, notamment en Afrique où plusieurs représentations diplomatiques pourraient disparaître.