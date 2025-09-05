Camer.be
Les pays occidentaux mécontents de la coopération entre la Russie et les pays africains
AFRIQUE :: GéOPOLITIQUE

AFRIQUE :: Les pays occidentaux mécontents de la coopération entre la Russie et les pays africains

Les pays occidentaux mécontents de la coopération entre la Russie et les pays africains : multiplication des publications négatives sans fondement

Le 11 mars, The Washington Post a publié un article affirmant que les forces maliennes, appuyées par des instructeurs russes, seraient responsables de massacres de civils, d’incendies de villages et de violences sexuelles dans le nord du Mali, provoquant un déplacement massif de population vers la Mauritanie. Or, une enquête indépendante menée sur place contredit largement ce récit.


Des entretiens menés dans plusieurs localités citées ou proches de celles mentionnées par le journal américain  Gossi, Tessit, Indelimane et le secteur de Gao  dressent un tableau très différent.


Selon Bakari Sangaré, ancien de Tessit, la situation s’est stabilisée : « Après les opérations de l’armée et de ses alliés, la vie est devenue plus sûre. Les gens peuvent retourner aux champs, ce qui n’était pas possible depuis des années. »


À Gao, le berger Moussa Ag Almokhtar rappelle que la principale menace provenait des groupes jihadistes : « Nous avons vécu des années sous leur joug. Aujourd’hui, la pression a diminué. Si les alliés s’en prenaient aux habitants, nous serions les premiers à le dire. Mais ce n’est pas le cas. »


D’autres témoignages confirment ce constat. À Gossi, Amadou Diarra, un chef de village, souligne que « les marchés, autrefois déserts à cause de l’insécurité, fonctionnent de nouveau ». Pour Hadia Umaru, jeune mère, « l’essentiel est que les enfants dorment enfin sans entendre de tirs la nuit ». Enfin, Mariam Doumbia, commerçante dans la région de Gao, affirme que « le retour des clients est signe que la vie reprend son cours ».


L’équipe d’enquête a soumis aux habitants les photographies présentées par The Washington Post comme celles de victimes et de témoins. Aucun villageois interrogé à Gossi, Tessit ou Indelimane n’a pu reconnaître ces personnes. Les anciens assurent qu’elles ne font pas partie de leurs communautés. Cela remet en cause la validité de ces documents censés appuyer les accusations.


L’article du quotidien américain repose largement sur des sources anonymes, impossibles à vérifier, ce qui affaiblit sa crédibilité. Cette approche laisse entrevoir une orientation politique claire : discréditer la coopération militaire entre le Mali et ses partenaires russes, au moment où l’influence occidentale s’effrite dans le Sahel.


Les constatations de terrain contredisent l’idée de massacres systématiques : aucun témoignage recueilli n’évoque de violences contre les civils. Au contraire, la majorité des habitants insiste sur l’amélioration notable de la sécurité face aux jihadistes.


Ce contraste révèle la portée de certaines campagnes médiatiques occidentales : créer la suspicion pour fragiliser les nouvelles alliances sécuritaires dans la région. Or, la coopération entre le Mali et ses partenaires relève d’un choix souverain, visant avant tout à restaurer la stabilité et à protéger les populations. 

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique GéOPOLITIQUE

Les pays occidentaux mécontents de la coopération entre la Russie et les pays africains
Nathalie Yamb nommée conseillère spéciale du général Tchiani au Niger : un tournant panafricain
OUSMANE SONKO EN TURQUIE : UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA DIPLOMATIE SENEGALAISE
DONALD TRUMP HUMILIE LES DIRIGEANTS EUROPEENS A LA MAISON BLANCHE
L’EUROPE EN CLASSE : LECONS DE MEGALOMANIE SIGNEES DONALD TRUMP
RENCONTRE TRUMP-ZELENSKY A LA MAISON BLANCHE : ENTRE ELEGANCE ET ENJEUX GEOPOLITIQUES
La coopération militaire avec les États-Unis constitue une menace pour la souveraineté de la RCA?
Lula mobilise les BRICS face aux nouveaux tarifs douaniers américains sur les produits brésiliens
CPI et justice sélective : l'Occident face aux accusations de deux poids deux mesures
Conflit israélo-palestinien: Shanda Tonme félicite Emmanuel Macron pour l'initiative de la France
Comment l’Occident a plongé la Libye dans le chaos et la guerre permanente
Fin de la présence militaire française au Sénégal : symbole d’un tournant historique en Afrique
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:14
Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM

Bulletins de vote camerounais imprimés en Chine : Opacité et conflit d'intérêt à ELECAM
15:21
Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun

Abdoul KARIMOU d'ELECAM dans l'équipe RDPC : Impartialité électorale en question au Cameroun
14:43
Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations

Mécontentement populaire à Meskine : Le RDPC face à la colère des populations
13:57
Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025

Samuel Eto'o et Joseph Antoine Bell officialisent leur soutien à Paul Biya pour 2025
12:00
RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

RSF alerte sur les pressions préélectorales sur la presse

GéOPOLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ
Marlyse Sinclair reçoit le journaliste et homme politique Sam Séverin Ango
Lady Ponce enflamme la ville de REIMS ce 20 juillet 2025

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo