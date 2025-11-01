Camer.be
Unité Nationale au Cameroun : Atanga Nji brandit l'Enfer contre les Partisans de la Division
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Unité Nationale au Cameroun : Atanga Nji brandit l'Enfer contre les Partisans de la Division :: CAMEROON

Le Ministre de l'Administration Territoriale (MINAT), Paul Atanga Nji, a récemment délivré un avertissement d'une rare virulence à l'encontre de toute velléité de fragmentation du territoire camerounais. Sa déclaration, comparant ceux qui œuvrent à la division du pays à Lucifer en enfer, témoigne de la préoccupation maximale du gouvernement face à la sécurité nationale dans un climat sociopolitique tendu.

Cette mise au point cinglante intervient alors que le Cameroun tente de consolider le calme après des élections présidentielles contestées et l'appel à des actions de perturbation sociale lancé par d'autres figures de l'opposition.

La fermeté affichée par le MINAT, responsable du maintien de l'ordre public, signale une politique de tolérance zéro face aux menaces perçues comme subversives. Cette posture vise à dissuader toute tentative d'escalade, en particulier celles qui pourraient s'inspirer des précédentes stratégies de paralysie observées dans les régions anglophones ou, plus récemment, des "villes mortes" nationales.

L'administration met en avant son engagement inébranlable envers l'unité, un pilier essentiel pour garantir la gouvernance territoriale et la poursuite des activités économiques. Le message est clair : l'État maintiendra l'ordre par tous les moyens légaux pour préserver l'intégrité de la République.

Le rôle du MINAT dans le suivi des questions électorales et des mouvements politiques confère à ses propos une portée exécutoire, rappelant aux acteurs que le cadre légal sera appliqué avec la plus grande rudesse envers les contrevenants.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#AtangaNji #Cameroun #UniteNationale #Minat #PolitiqueCameroun #Stabilite #OrdrePublic

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Crise Post-Électorale : Mgr Kleda Dénonce la Répression et l'Usage des Armes au Cameroun
Unité Nationale au Cameroun : Atanga Nji brandit l'Enfer contre les Partisans de la Division
Villes Mortes : La Contestation Nationale Peut-elle Forcer la Main au Régime ?
Issa Tchiroma dénonce une « guerre ouverte » après des enlèvements en pleine crise post-électorale
Obasanjo implore Paul Biya de partir : la longévité au pouvoir du Cameroun à la loupe
Crise post électorale: La psychose des arrestations au faciès à Baham
Arrestation de Ekané Anicet, Djeukam Tchameni, Aba’a Oyono…Une autre grosse affaire politique
Violences post-électorales au Cameroun : L'ONU exige une enquête indépendante sur les décès
Tibor Nagy dénonce le scénario électoral répétitif du régime Biya au Cameroun
Urgence au Cameroun : Le MANIDEM exige de voir Anicet Ekane après les rumeurs de mort
Rumeurs démenties : Anicet Ekane, président du MANIDEM, est vivant et appelle à la mobilisation
Pr Justine Ndiffo : « C’est Dieu qui établit les rois et les autorités, soutenons le Chef Paul BIYA»
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:14
Crise Post-Électorale : Mgr Kleda Dénonce la Répression et l'Usage des Armes au Cameroun

Crise Post-Électorale : Mgr Kleda Dénonce la Répression et l'Usage des Armes au Cameroun
14:53
Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais

Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais
14:26
Unité Nationale au Cameroun : Atanga Nji brandit l'Enfer contre les Partisans de la Division

Unité Nationale au Cameroun : Atanga Nji brandit l'Enfer contre les Partisans de la Division
14:00
Crise Sucrière au Cameroun : Les Manifestations Font Trembler la Sosucam, Quel Impact Économique ?

Crise Sucrière au Cameroun : Les Manifestations Font Trembler la Sosucam, Quel Impact Économique ?
13:40
Villes Mortes : La Contestation Nationale Peut-elle Forcer la Main au Régime ?

Villes Mortes : La Contestation Nationale Peut-elle Forcer la Main au Régime ?

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo