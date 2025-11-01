Unité Nationale au Cameroun : Atanga Nji brandit l'Enfer contre les Partisans de la Division :: CAMEROON

Le Ministre de l'Administration Territoriale (MINAT), Paul Atanga Nji, a récemment délivré un avertissement d'une rare virulence à l'encontre de toute velléité de fragmentation du territoire camerounais. Sa déclaration, comparant ceux qui œuvrent à la division du pays à Lucifer en enfer, témoigne de la préoccupation maximale du gouvernement face à la sécurité nationale dans un climat sociopolitique tendu.

Cette mise au point cinglante intervient alors que le Cameroun tente de consolider le calme après des élections présidentielles contestées et l'appel à des actions de perturbation sociale lancé par d'autres figures de l'opposition.

La fermeté affichée par le MINAT, responsable du maintien de l'ordre public, signale une politique de tolérance zéro face aux menaces perçues comme subversives. Cette posture vise à dissuader toute tentative d'escalade, en particulier celles qui pourraient s'inspirer des précédentes stratégies de paralysie observées dans les régions anglophones ou, plus récemment, des "villes mortes" nationales.

L'administration met en avant son engagement inébranlable envers l'unité, un pilier essentiel pour garantir la gouvernance territoriale et la poursuite des activités économiques. Le message est clair : l'État maintiendra l'ordre par tous les moyens légaux pour préserver l'intégrité de la République.

Le rôle du MINAT dans le suivi des questions électorales et des mouvements politiques confère à ses propos une portée exécutoire, rappelant aux acteurs que le cadre légal sera appliqué avec la plus grande rudesse envers les contrevenants.

