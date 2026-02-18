Camer.be
31 prisonniers politiques du MRC libérés, Kamto les reçoit à Yaoundé
CAMEROUN :: POLITIQUE

31 prisonniers politiques du MRC libérés, Kamto les reçoit à Yaoundé

Ils étaient derrière les barreaux pour avoir manifesté. Trente et un militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun viennent d'être libérés. Maurice Kamto les a accueillis en personne au siège du parti à Yaoundé, autour d'un repas fraternel. Un moment rare dans un pays où la répression politique reste une réalité documentée.

Que s'est-il passé exactement ?

La libération de 31 prisonniers politiques du MRC marque un tournant dans un dossier suivi de près par les observateurs des droits humains en Afrique centrale. Ces militants avaient été arrêtés pour avoir exercé leur droit constitutionnel à manifester. Leur remise en liberté a été suivie d'une rencontre directe avec Maurice Kamto, président du MRC et figure centrale de l'opposition camerounaise, au siège du parti à Yaoundé. Le repas partagé n'était pas un simple geste symbolique  c'était une déclaration politique.

Pourquoi ces hommes étaient-ils emprisonnés ?

Les militants du MRC incarcérés avaient participé à des manifestations organisées par le parti dans le cadre de la contestation post-électorale. Le Cameroun de Paul Biya a répondu à cette mobilisation citoyenne par des arrestations massives, des jugements expéditifs et des condamnations sévères. Certains ont écopé de sept ans de prison ferme pour avoir simplement exercé un droit garanti par la Constitution camerounaise. Une qualification pénale que les organisations internationales de défense des droits humains ont unanimement dénoncée comme disproportionnée et politiquement motivée.

Ce que la libération ne règle pas

Si la nouvelle est une victoire partielle, elle ne doit pas masquer l'ampleur du problème. De nombreux autres militants emprisonnés du MRC restent derrière les barreaux, condamnés à sept ans de réclusion. Leur sort dépend encore du bon vouloir d'un système judiciaire dont l'indépendance est régulièrement mise en cause. La libération des 31 ressemble davantage à un geste calculé qu'à un vrai changement de cap politique.

Les enjeux pour la démocratie camerounaise

Cette affaire illustre une tension profonde au Cameroun : celle entre un pouvoir en place depuis plus de quatre décennies et une opposition structurée qui refuse de se taire. La répression politique des voix dissidentes n'est pas un phénomène isolé  c'est une stratégie documentée. Emprisonner des manifestants, c'est envoyer un message à toute une société civile. Libérer certains d'entre eux sous pression, c'est reconnaître, implicitement, que la pression internationale et militante fonctionne.

Maurice Kamto, lui, a fait le choix de la visibilité. En accueillant publiquement ses militants libérés, il transforme leur retour en acte politique. Il affirme la cohésion du MRC et rappelle à l'opinion nationale et internationale que le droit de manifester n'est pas négociable  ni en théorie, ni en pratique.

La question qui demeure, brûlante et sans réponse officielle : jusqu'à quand les autres militants du MRC condamnés à sept ans de prison pour avoir simplement marché dans la rue devront-ils encore attendre leur liberté ?

