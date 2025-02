CAMEROUN :: Claude Monthé, le Maire des Cœurs et des Destins Unis. :: CAMEROON

Il suffit d’un regard posé sur le maire Claude Monthé pour que naisse en nous une douce envie de revoir le Cameroun. Certains, déjà mariés, rêvent soudain de renouveler leurs vœux sous son égide, tandis que d’autres, encore en quête d’union, espèrent que ce sera lui qui, un jour, scellera leur engagement. Cet officier d’état civil est le poète des âmes qui s’aiment, le magicien des unions qui se nouent. Dans les murs solennels de la mairie de Yaoundé II, il célèbre le mariage comme un sacrement de joie. Il est aujourd’hui le maire le plus célèbre du Cameroun, son nom voyage bien au-delà des frontières, évoqué avec admiration et respect dans chaque province et jusque dans la diaspora. Après Paul Biya, Samuel Eto’o, Petit Pays et Mouelle Kombi, il est de ces Camerounais qui portent haut l’image du pays.

Un nom, un visage, une présence qui inspire et rassure. Et pourtant, il est resté humble. Avec simplicité, il révolutionne le contrat de mariage, non par des lois ni des signatures figées, mais par l’émotion qu’il insuffle à chaque cérémonie. Loin de l’austérité administrative, il transforme un acte civil en une véritable ode à l’amour, en une célébration vibrante et inoubliable. On vient de partout, des quatre coins du Cameroun, parfois même de la diaspora, pour s’unir sous son regard bienveillant. On se délocalise, on programme son retour au pays pour être bénis par ses mots, pour que son charisme unique et son éloquence sincère fassent de ce jour un moment d’éternité.

Car avec lui, un mariage est non seulement un pacte administratif, mais aussi une promesse d’épanouissement, une invitation à la fidélité et au bonheur. le jour du mariage, il entre calmement dans la salle, puis il observe la scène, il laisse les cœurs palpiter. Puis, comme dans un ballet parfaitement orchestré, la musique retentit, et l’homme entre en scène. Sa danse envahit la salle, sa présence enveloppe les mariés, il capte chaque regard, il fait vibrer chaque émotion. Puis, soudain, il passe à l’essentiel, dans une solennité magistrale. Le verbe est précis, la voix grave et posée, chaque mot pèse, chaque phrase touche.

On peine à croire que c’est le même homme qui, quelques instants plus tôt, esquissait les pas de danses et distillait de l’humour pour alléger l’attente. Tel un chef d’orchestre, il maîtrise le tempo de l’émotion. Son travail a été reconnu à de nombreuses reprises. Distingué par l’Association de Presse pour la Promotion et le Développement (APPRODEV), il reçut en 2020 le prix d’excellence, qui saluait son engagement et sa touche exceptionnelle dans la célébration des mariages. Dans un geste de gratitude, il dédia cet honneur à tout l’Exécutif Municipal, saluant l’esprit de solidarité qui anime son équipe et la promotion du bien-être des populations.

Mais Claude Monthé ne se contente pas de marier. Il conseille, il éclaire, il guide. Il offre à ses abonnés des clés pour une vie de couple harmonieuse, des paroles de sagesse et de bienveillance. Il sait que l’amour ne se limite pas à un « oui » prononcé devant l’autel de la mairie, mais qu’il se construit, qu’il se cultive, qu’il se protège. Il devient ainsi, bien au-delà de ses fonctions, un gardien des serments, un architecte du bonheur conjugal. Oh, Claude Monthé ! Le Cameroun t’aime. Tu as réinventé l’acte matrimonial en y apportant chaleur et humanisme. Tu as montré qu’aimer son pays, ce n’est pas forcément brandir un drapeau ni prononcer de grands discours.

Par un simple engagement, par une foi sincère en la valeur du service public, tu as su réenchanter un moment fondamental de la vie. Merci pour ta générosité, pour l’émotion que tu offres à chaque union, pour cette énergie lumineuse qui fait de chaque mariage un moment de grâce. Merci d’incarner cette jeunesse qui sert avec noblesse, qui prouve que l’engagement et l’excellence peuvent être une signature. Continue. L’avenir t’appartient. Reste tel que tu es : un symbole d’amour et d’unité.