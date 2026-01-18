Camer.be
Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie
CAMEROUN :: POLITIQUE

Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie :: CAMEROON

La comparaison est cinglante, et elle vient de l’intérieur. Issa Tchiroma Bakary, président élu en exil , n’a pu cacher sa consternation lors d’une émission sur MMI. A son arrivée en Gambie, ce pays d’à peine plus de 10 000 km², il a été frappé par la qualité de son réseau routier. Un choc face au contraste avec le Cameroun, une nation pourtant vaste et riche en ressources, mais où les infrastructures de base peinent à voir le jour.

Ce malaise exprimé publiquement par un chef d'opposition est un symptôme. Il pointe du doigt une réalité amère : la difficulté chronique de l'État à fournir des services essentiels à sa population. La question des routes dépasse le simple bitume. Elle renvoie aux priorités nationales et à l'allocation des ressources dans un pays traversé par de multiples crises.

Au Cameroun, l'état des routes n'est pas qu'une gêne quotidienne ; c'est un obstacle humanitaire majeur. Les acteurs de l'aide alertent régulièrement sur ce problème qui entrave l'accès aux populations vulnérables, notamment dans les régions anglophones en proie à un conflit séparatiste. Comment un pays peut-il espérer un développement harmonieux quand ses artères sont fracturées ?

La remarque de Tchiroma interpelle. Elle soulève une interrogation fondamentale sur la gouvernance et la vision à long terme. La Gambie, avec des moyens comparativement limités, semble avoir fait le choix stratégique d'investir dans des fondations solides. Le Cameroun, englué dans des défis sécuritaires et des baisses de financement humanitaire, peine à suivre ce rythme.

Cette divergence pose une question cruciale : la grandeur d'une nation se mesure-t-elle à la taille de son territoire ou à la qualité des chemins qu'elle offre à ses citoyens pour avancer ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Gambie #IssaTchiroma #Routes #Infrastructures #PolitiqueCamerounaise #Développement #Gouvernance #AfriqueCentrale #Débat

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

L'exil doré d'Issa Tchiroma Bakary : entre protection et promesses
Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie
Sommé par la police, Jacques Bertrand Mang attaque la Mairie de Douala sur les déchets
Cavaye Yeguie Djibril Éteint une Rumeur par sa Présence à Manda
Le MRC et le FSNC s'opposent sur la participation aux élections de 2026
Jacques Bertrand Mang, un dissident du PCRN convoqué après ses critiques sur les déchets à Douala
APPEL DU MVC (Mouvement Vert du Cameroun) POUR LES ELECTIONS 2026
Crise politique au Cameroun : l’opposition radicalise son refus des élections
Décès d'Anicet Ekane en détention : le Manidem exige la restitution du corps
Lettre Ouverte de Biyong à Tchiroma Président Élu
Le Conseil constitutionnel rejette la révocation Paul Biya par Olivier Bilé
Florence TITCHO libérée : fin d'un calvaire de 82 jours pour l'opposante
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:01
La participation électorale de l’opposition, une question de survie politique ?

La participation électorale de l’opposition, une question de survie politique ?
15:17
L'exil doré d'Issa Tchiroma Bakary : entre protection et promesses

L'exil doré d'Issa Tchiroma Bakary : entre protection et promesses
15:03
Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie

Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie
14:29
Une génération sacrifiée dans la crise anglophone

Une génération sacrifiée dans la crise anglophone
14:00
La saisie d'une décennie et le silence d'un État

La saisie d'une décennie et le silence d'un État

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo