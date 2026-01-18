Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie :: CAMEROON

La comparaison est cinglante, et elle vient de l’intérieur. Issa Tchiroma Bakary, président élu en exil , n’a pu cacher sa consternation lors d’une émission sur MMI. A son arrivée en Gambie, ce pays d’à peine plus de 10 000 km², il a été frappé par la qualité de son réseau routier. Un choc face au contraste avec le Cameroun, une nation pourtant vaste et riche en ressources, mais où les infrastructures de base peinent à voir le jour.

Ce malaise exprimé publiquement par un chef d'opposition est un symptôme. Il pointe du doigt une réalité amère : la difficulté chronique de l'État à fournir des services essentiels à sa population. La question des routes dépasse le simple bitume. Elle renvoie aux priorités nationales et à l'allocation des ressources dans un pays traversé par de multiples crises.

Au Cameroun, l'état des routes n'est pas qu'une gêne quotidienne ; c'est un obstacle humanitaire majeur. Les acteurs de l'aide alertent régulièrement sur ce problème qui entrave l'accès aux populations vulnérables, notamment dans les régions anglophones en proie à un conflit séparatiste. Comment un pays peut-il espérer un développement harmonieux quand ses artères sont fracturées ?

La remarque de Tchiroma interpelle. Elle soulève une interrogation fondamentale sur la gouvernance et la vision à long terme. La Gambie, avec des moyens comparativement limités, semble avoir fait le choix stratégique d'investir dans des fondations solides. Le Cameroun, englué dans des défis sécuritaires et des baisses de financement humanitaire, peine à suivre ce rythme.

Cette divergence pose une question cruciale : la grandeur d'une nation se mesure-t-elle à la taille de son territoire ou à la qualité des chemins qu'elle offre à ses citoyens pour avancer ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp