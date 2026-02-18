Camer.be
Un syndicat va en guerre contre la désinformation et invite à plus de responsabilité
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Un syndicat va en guerre contre la désinformation et invite à plus de responsabilité :: CAMEROON

Sur le banc des accusés, les journalistes accusés de Violation des règles déontologiques. Les principales victimes en diffamation sont les autorités politiques et les membres du gouvernement. Avec en prime, plusieurs procès en diffamation contre les hommes de medias

Le Syndicat National Des Journalistes Indépendants du Cameroun SYNAJIC mesure l’ampleur de la situation dans un contexte où les medias jouent un rôle déterminant dans la formation et l’éducation  de l’opinion en tant que gardiens de la morale collective. Une rencontre a eu lieu à Douala, capitale économique et ville frondeuse du Cameroun.

Sous le thème «le journaliste camerounais à l'épreuve de la désinformation : entre mission citoyenne et responsabilité éthique déontologique» Avec pour objectif la sensibilisation de la presse sur l'impératif citoyen.

Dans leur exercice quotidien de collecte, traitement et diffusion de l’Information, les choses semblent aller dans tous les sens chez les journalistes. Le président du Syndicat Alex KOKO à Dang a tiré la sonnette d’alarme au début des travaux « ce que font ces «confrères» n'est pas du journalisme. 

Ce n'est pas de la responsabilisation, c'est une destruction des personnalités » Propos ou comportements inappropriés, Violation des règles déontologiques, Conflits d'intérêts.

Devant la gravité de la situation, sa majesté Georges Messouane, journaliste expérimenté et qui a exposé sur le sous thème les « missions sociales du journaliste » a appelé ses jeunes confrères à plus d’engagement dans le respect de l’éthique et la déontologie. Parce que, effectivement, la liberté d’informer ne donne pas droit à la liberté de nuire.

Une position partagée par Dr Jean Marie Tchatchouang, journaliste et enseignant de journalisme qui a invité à plus de circonspection dans le traitement de l’information. Pour ce dernier, dans un pays ou les journalistes n’exercent pas en toute liberté, il faut savoir distinguer « ce qui est bon à publier de ce qui n’est pas bon à publier »

Au finish et face à cette situation préoccupante le président a tranché, net « Le Syndicat National des Journalistes Indépendants du Cameroun en SYNAJIC dont je suis le président national pour l'instant, défend les droits et libertés de ses membres, mais sachez qu'il peut y avoir des cas où il se désolidarise de leurs actions »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Texticules de Hugues SEUMO: Vive l’exploitation des enfants béninois
Un syndicat va en guerre contre la désinformation et invite à plus de responsabilité
Jesse Jackson est mort à 84 ans : la fin d'un géant des droits civiques américains
Drame de Nkolbisson : Une mère tue ses trois enfants et se suicide à Yaoundé
Analyse des thèmes et mécaniques de jeu sur Casino Alawin
Samuel Eto’o à Pascal Siakam : « À toi, Pascal Siakam, mon petit frère"
Garoua : 10 301 comprimés illégaux saisis par les douanes camerounaises
Accident mortel station BP Cité : piéton tué par camion-citerne en fuite
Shanda Tonme demande l’ouverture d’une enquête sur les faux diplômes à l’université de Maroua
Industrie : le Groupe Hoballah met à l’honneur plus de 270 travailleurs médaillés
Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun
Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:38
Migrants expulsés par Trump au Cameroun : le grand déni de Yaoundé

Migrants expulsés par Trump au Cameroun : le grand déni de Yaoundé
13:03
Pape Léon XIV au Cameroun : Bamenda réhabilite son aéroport en urgence

Pape Léon XIV au Cameroun : Bamenda réhabilite son aéroport en urgence
12:48
Texticules de Hugues SEUMO: Vive l’exploitation des enfants béninois

Texticules de Hugues SEUMO: Vive l’exploitation des enfants béninois
12:38
De Nkongsamba à Calgary: Le Parcours Inspirant du Docteur Fankem

De Nkongsamba à Calgary: Le Parcours Inspirant du Docteur Fankem
11:53
Un syndicat va en guerre contre la désinformation et invite à plus de responsabilité

Un syndicat va en guerre contre la désinformation et invite à plus de responsabilité

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo