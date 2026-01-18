Camer.be
La participation électorale de l’opposition, une question de survie politique ?
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: La participation électorale de l’opposition, une question de survie politique ? :: CAMEROON

Le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) est à la croisée des chemins. Alors que les élections municipales et législatives approchent, une voix s’élève pour plaider en faveur d’une participation active. Pour l’analyste Edmond Kamguia, le boycott serait une trahison politique majeure envers l’électorat camerounais et les propres partisans du parti.

Le contexte est tendu. Le président national du FSNC, Issa Tchiroma Bakary, vit en exil en Gambie, où il a trouvé refuge pour sa sécurité après avoir contesté avec force les résultats de la présidentielle d’octobre dernier. Depuis, il dénonce une « confiscation » de la victoire et appelle à la résistance, tandis que le gouvernement camerounais évoque des poursuites pour incitation.

Dans ce climat, Kamguia avance un argument crucial. Ne pas participer aux prochains scrutins, c’est anéantir « tout le vent, tout le raz de marée » du soutien populaire reçu en octobre. Ce serait priver de voix des milliers d’électeurs et les « plonger dans l’embarras ». La cohérence politique du FSNC est en jeu. Kamguia estime que le parti doit honorer la confiance reçue et maintenir sa présence dans l’arène institutionnelle, quel que soit le traitement réservé à son leader.

Cette position interroge la stratégie des partis d’opposition dans un environnement difficile. Participer, c’est risquer de légitimer un processus critiqué. Boycotter, c’est peut-être se condamner à l’irrélevance et abandonner le terrain. Pour le FSNC, cette décision pourrait bien définir son avenir : restera-t-il une force de protestation ou deviendra-t-il un contre-pouvoir structuré capable d’agir de l’intérieur ?

La question demeure : une formation politique peut-elle défendre la démocratie en refusant de jouer le jeu électoral ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #FSNC #IssaTchiroma #ÉlectionsLégislatives #ÉlectionsMunicipales #Opposition #Démocratie #PolitiqueAfricaine #Débat

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

La participation électorale de l’opposition, une question de survie politique ?
Une génération sacrifiée dans la crise anglophone
Amour sans limite d'âge : Quand l'homme est plus jeune que la femme
Calixthe Beyala dénonce la « misère facebookeuse » et défend son mode de vie
Visa US gelé : la blessure narcissique de l’Afrique révélée
A PROPOS DES PASSEPORTS ET DES CARTES NATIONAES D’IDENTITE: NON AU SABOTTAGE
Cameroun : la paralysie politique, symptôme d'une démocratie en crise ?
POUR UN DEVOIR D’EQUITE
Claude Assira critique Biya : un pouvoir du « verbe » et de l'inaction au Cameroun
Gouvernement fantôme : douze jours de suspense après la promesse de Biya
PAUL BIYA : LES VOEUX 2026 AU CORPS DIPLOMATIQUE, Plaidoyer pour un multilatéralisme de survie
Samuel Eto'o face au paradoxe camerounais : Silence politique après la colère sportive ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:01
La participation électorale de l’opposition, une question de survie politique ?

La participation électorale de l’opposition, une question de survie politique ?
15:17
L'exil doré d'Issa Tchiroma Bakary : entre protection et promesses

L'exil doré d'Issa Tchiroma Bakary : entre protection et promesses
15:03
Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie

Le paradoxe des routes : quand le Cameroun regarde la Gambie avec envie
14:29
Une génération sacrifiée dans la crise anglophone

Une génération sacrifiée dans la crise anglophone
14:00
La saisie d'une décennie et le silence d'un État

La saisie d'une décennie et le silence d'un État

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo