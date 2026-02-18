CAMEROUN :: Isabelle Noah malade et protégée : la famille répond par un communiqué d'avocat :: CAMEROON

Le cabinet Fojou Avocats a publié le 17 février 2026, depuis Etoudi, un communiqué au nom de la famille de feu Zacharie Noah. Objet : rétablir les faits sur la situation d'Isabelle Noah après la diffusion non consentie d'une vidéo la montrant dans la demeure familiale.

Une vidéo qui a forcé la famille à parler

Depuis plusieurs jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. On y voit Isabelle Noah, sœur de Yannick Noah, dans la maison familiale de Tongolo. Filmée sans son accord, la séquence a alimenté des spéculations sur son état mental et ses conditions de vie. La famille a choisi de répondre par un document juridique signé de Maître Pierre Robert Fojou, avocat mandataire agréé OAPI.

Le communiqué précise qu'Isabelle Noah "réside dans la maison familiale à Tongolo qu'elle occupe depuis son retour au Cameroun en février 2023" et qu'elle y est "volontairement et temporairement cloîtrée pour cette occasion". Aucune séquestration, aucun isolement forcé c'est le message que la famille entend faire passer.

Une hospitalisation en 2024, des soins encore en cours

Le point le plus sensible du communiqué concerne la santé d'Isabelle Noah. Le document révèle qu'elle "a été hospitalisée en 2024 pour de graves problèmes de santé" et qu'elle "fait encore l'objet de soins et d'un accompagnement conséquent pour son rétablissement". La famille ne détaille pas la nature de ces problèmes de santé, mais le fait de les mentionner explicitement dans un communiqué officiel vise à expliquer pourquoi elle vit à l'écart et sous protection.

Yannick Noah désigné chef de famille

Le texte est sans ambiguïté sur la gouvernance familiale : Yannick Noah est désigné "Chef de famille" et la prise en charge d'Isabelle lui est directement attribuée. "Notre famille est autour de Za-Za et continue de veiller à ce qu'elle ne manque de rien", écrit le cabinet. Cette déclaration répond directement aux accusations, relayées en ligne, d'un abandon ou d'une mise à l'écart de la jeune femme par son frère.

Des poursuites judiciaires annoncées

Le cabinet Fojou Avocats conclut sur une mise en garde ferme : "Une plainte sera déposée contre tout individu qui contribuerait à altérer son image, sa lucidité et à jeter l'opprobre sur la famille Zacharie Noah." La formulation est juridiquement précise. Elle cible aussi bien les auteurs de la vidéo que ceux qui l'auraient diffusée ou commentée de manière malveillante. En droit camerounais, la diffusion non consentie d'images d'une personne vulnérable est passible de sanctions pénales.

Ce que ce communiqué ne dit pas

Le document ne répond pas à une question centrale : qui a filmé et diffusé cette vidéo, et depuis quel cercle proche de la fragilité médicale d'Isabelle Noah ? La famille choisit de ne pas nommer l'auteur de la fuite. Elle choisit aussi de ne pas répondre aux accusations, circulant par ailleurs sur les réseaux sociaux, de conflits internes autour de la gestion du patrimoine familial.

Ce silence-là est aussi une réponse. Mais elle ne satisfera pas tout le monde.

La vraie question reste posée : qui, dans l'entourage immédiat d'Isabelle Noah, a décidé de rendre publique cette vidéo et pourquoi maintenant ?

