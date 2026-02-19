Ramadan et Carême au Cameroun : quand la Présidence tend la main aux plus vulnérables du Diamaré :: CAMEROON

Dans l'Extrême-Nord du Cameroun, une région marquée par la précarité et les tensions sécuritaires, un geste symbolique fort vient d'être posé. Le 18 février 2025, des vivres et produits de première nécessité ont été officiellement remis aux communautés musulmanes et chrétiennes du Diamaré, au nom du Président de la République Paul Biya et de la Première Dame Chantal Biya.

Le timing est précis et calculé. Les deux grandes religions monothéistes traversent simultanément leurs périodes de recueillement les plus intenses le Ramadan pour les musulmans, le Carême pour les chrétiens. Deux moments de jeûne, de prière et de dépouillement qui fragilisent davantage les foyers déjà en difficulté.

Ce qui a été distribué, et comment

Le don comprend du riz, du sucre, de l'huile de cuisine, des sardines, du savon et des seaux. Des produits essentiels, concrets, directement utiles aux ménages défavorisés. La liste ne laisse aucune place à l'abstraction : c'est une aide alimentaire et sanitaire ciblée, dimensionnée pour des familles qui peinent à couvrir leurs besoins quotidiens pendant des périodes de restriction volontaire.

C'est le Gouverneur de la Région de l'Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari, qui a officiellement présidé la remise des dons aux autorités administratives locales, chargées de l'acheminement vers les bénéficiaires finaux. Il a publiquement insisté sur deux principes non négociables : l'équité dans la distribution et la transparence dans la gestion des stocks. Un cadrage administratif rare qui mérite d'être souligné.

Des représentants des deux communautés religieuses étaient présents lors de la cérémonie. Leur présence conjointe symbole en soi traduit une volonté de ne pas hiérarchiser les croyances ni les besoins.

Pourquoi ce geste dépasse la simple charité

Sur le plan politique, l'opération s'inscrit dans une logique de cohésion nationale que la présidence cultive de longue date au Cameroun, pays multireligieux et multilingue dont l'équilibre communautaire reste un enjeu permanent.

Soutenir simultanément des fidèles musulmans pendant le Ramadan et des fidèles chrétiens pendant le Carême, dans une même région, au même moment, via la même enveloppe présidentielle c'est envoyer un message d'unité qui transcende les appartenances confessionnelles. Les leaders religieux présents ont d'ailleurs pris acte du geste, exprimant leur gratitude et renouvelant leurs prières pour le chef de l'État, le pays et ses habitants.

Dans une région comme l'Extrême-Nord, régulièrement affectée par les incursions de Boko Haram et par une pauvreté structurelle profonde, ce type d'intervention présidentielle directe remplit aussi une fonction de présence symbolique de l'État auprès des populations les plus isolées.

L'enjeu de la transparence dans la distribution

Le point soulevé par le Gouverneur Midjiyawa Bakari sur l'équité et la transparence n'est pas anodin. Dans les zones reculées, les dons humanitaires même d'origine présidentielle font régulièrement l'objet de détournements ou de distributions inégales. En conditionnant publiquement la remise des vivres à ces principes, le représentant de l'État dans la région prend un engagement formel devant les autorités locales et les communautés bénéficiaires.

C'est précisément sur l'exécution de cet engagement que la portée réelle de l'initiative de Paul Biya sera jugée non sur l'annonce, mais sur les denrées qui atterriront dans les foyers.

La solidarité nationale se mesure rarement dans les discours. Elle se mesure dans les assiettes.

Alors que le Cameroun navigue entre défis sécuritaires, pressions économiques et fractures communautaires, ce geste posé en plein cœur du Diamaré soulève une question fondamentale : une aide ponctuelle, aussi bien intentionnée soit-elle, peut-elle remplacer les politiques structurelles de réduction de la pauvreté dans les régions périphériques du pays ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp