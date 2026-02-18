Pape Léon XIV au Cameroun : Bamenda réhabilite son aéroport en urgence :: CAMEROON

Il aura fallu l'annonce d'une visite papale pour qu'un aéroport à l'abandon retrouve vie. À Bamenda, capitale du Nord-Ouest camerounais, les engins de chantier tournent à plein régime. La raison : la visite attendue du Pape Léon XIV, chef de l'Église catholique mondiale, qui transforme en priorité nationale une infrastructure oubliée depuis des années. L' ADC, entreprise publique gestionnaire des aéroports du pays, a déployé matériel lourd et équipes techniques pour remettre le site aux normes internationales d'exploitation. Les travaux sont menés en mode accéléré. Le message est clair : Bamenda doit être prête.

Ce qui se passe concrètement sur le terrain

Les préparatifs ne se limitent pas au béton et aux pistes. Le dimanche précédant le 18 février 2026, une vaste campagne de nettoyage a mobilisé les fidèles chrétiens, des volontaires civils et les autorités régionales, sous l'impulsion de l'archevêque local. La présence du gouverneur Adolphe Lele Lafrique à cette opération citoyenne traduit une chose sans ambiguïté : l'État camerounais est pleinement engagé derrière l'événement. Ce n'est plus seulement une affaire d'Église. C'est un projet régional, politique et infrastructurel de premier ordre.

Une délégation de haut niveau inspecte les chantiers

Le 17 février 2026, une délégation catholique de haut niveau a sillonné Bamenda pour évaluer l'état des préparations. L'équipe d'inspection a visité l'aéroport de Bamenda et plusieurs sites stratégiques de la ville, accompagnée de Fru Angwafo III, Président du Conseil Exécutif Régional du Nord-Ouest. Ce tour d'inspection minutieux signale que la planification logistique est entrée dans sa phase décisive. On ne prépare plus. On vérifie. On ajuste. On finalise.

Aucune date officielle, mais tout indique une échéance proche

Officiellement, aucune date n'a encore été annoncée pour la visite du Pape Léon XIV au Cameroun. Mais l'ampleur des travaux en cours, la vitesse d'exécution des chantiers et le niveau des délégations mobilisées racontent une autre histoire. Lorsqu'un État déploie des engins lourds sur un aéroport abandonné, convoque son gouverneur pour une campagne de nettoyage dominicale et organise des inspections de haut rang en milieu de semaine, c'est que l'échéance est réelle et proche.

L'enjeu dépasse la visite elle-même

Pour les habitants du Nord-Ouest camerounais, une région qui a traversé des années de tensions et de ralentissement économique lié au conflit anglophone, la réhabilitation de l'infrastructure aéroportuaire de Bamenda représente bien plus qu'un chantier de circonstance. C'est un signal de désenclavement, un acte de reconnaissance et, pour beaucoup, un motif d'espoir concret que la dynamique engendrée par cette visite papale se traduise en retombées durables pour la région. Le Pape Léon XIV n'est pas encore arrivé. Mais son passage annoncé est déjà en train de transformer Bamenda.

Si une visite papale suffit à ressusciter un aéroport et mobiliser tout un gouvernement, que faudrait-il pour que ces infrastructures soient maintenues et développées indépendamment d'un événement exceptionnel ?

