Cachan : Le Ngondo au féminin célèbre le "Retour aux Sources" le 8 mars prochain.
FRANCE :: Cachan : Le Ngondo au féminin célèbre le "Retour aux Sources" le 8 mars prochain.

À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la section France du Ngondo organise une conférence exceptionnelle à Cachan. Entre héritage ancestral et défis contemporains, les femmes Sawa invitent à une réflexion profonde sur leur rôle au cœur de la tradition. 
 
C’est un rendez-vous où le passé dialogue avec le présent.
Le 8 mars 2026, alors que le monde entier célébrera les droits des femmes, le département des femmes du Ngondo section France a choisi de poser une question essentielle, presque existentielle : « La femme dans la tradition : Mythe ou Réalité- Le cas du Ngondo ».
​Une quête d'identité et de transmission.
​Loin des clichés et portée par une volonté farouche de préservation culturelle, cette conférence se veut un véritable manifeste pour le retour aux sources. Dans un contexte de diaspora où les repères peuvent parfois s'estomper, l'initiative portée par les femmes du Ngondo est d'une grande pertinence.
Il ne s'agit pas seulement de célébrer, mais de comprendre, d'analyser et de valoriser la place centrale de la femme dans l'architecture sociale et spirituelle du peuple Sawa.
 
​Un cadre prestigieux et authentique
​L’événement, qui se tiendra au 15 rue de Verdun à Cachan, de 13h00 à 20h00, promet d’être haut en couleurs et riche en enseignements. Pour marquer la solennité de ce moment d’échange, les organisatrices ont instauré des codes stricts mais ô combien symboliques :
​Accès sélectif : Uniquement sur invitation pour garantir la qualité des débats.
 
Code vestimentaire : La tenue traditionnelle est exigée, transformant l’assemblée en un tableau vivant de la culture camerounaise.
​En choisissant cette thématique, le Ngondo section France rappelle que l’émancipation de la femme ne se fait pas contre sa culture, mais avec elle.
C'est une invitation à redécouvrir la puissance des racines pour mieux s'épanouir dans la modernité.
 
​Un grand moment de partage en perspective, où la femme "Sawa" rayonnera aux portes de Paris.

L'actualité en vidéo