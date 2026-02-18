CAMEROUN :: Port de Douala : le scanning reprend, la crise de double facturation officiellement close :: CAMEROON

Une semaine après une première réunion de crise, le Port de Douala retrouve son souffle. Le Groupement des Entreprises du Cameroun (GECAM) l'a officialisé ce mercredi : les opérations de scanning des conteneurs ont repris depuis le 17 février 2026, sous la supervision de la Société Générale de Surveillance (SGS). La double facturation qui empoisonnait la place portuaire est officiellement terminée.

Ce qui s'est passé

Depuis plusieurs semaines, les opérateurs économiques camerounais faisaient face à une situation intenable : deux entités réclamaient simultanément le paiement des frais de scanning au Port Autonome de Douala (PAD). Une anomalie financière directe qui pénalisait les entreprises importatrices et exportatrices, ralentissait les flux de marchandises et créait un désordre opérationnel sans précédent sur le premier port d'Afrique centrale.

Le 12 février 2026, GECAM organisait une première concertation d'urgence. Six jours plus tard, une seconde réunion réunissait les représentants du PAD, de la SGS et du Chef Secteur des Douanes du Littoral 1. Résultat : un accord concret, acté noir sur blanc.

Ce que le patronat camerounais a obtenu

Le communiqué signé par Célestin TAWAMBA, Président du GECAM, est explicite sur trois points. Premièrement, la normalisation des activités portuaires est effective avec la reprise du scanning SGS. Deuxièmement, les parties prenantes se sont engagées à rembourser les entreprises pour les sommes indûment perçues durant la crise. Troisièmement, des mesures d'accélération des opérations de liquidation en douane ont été actées pour désengorgement du port.

Ce dernier point est crucial : le port de Douala traite plus de 95 % des échanges commerciaux du Cameroun. Tout engorgement se traduit directement par une hausse des coûts logistiques répercutée sur les prix à la consommation.

Un dossier loin d'être clos

GECAM ne crie pas victoire trop vite. L'organisation patronale insiste sur la nécessité de poursuivre les concertations, notamment pour évaluer l'impact du scanning sur les flux non conteneurisés. Ces marchandises en vrac, moins visibles médiatiquement, représentent pourtant des volumes considérables. Les surcoûts liés à leur scanning pourraient, selon le communiqué, peser significativement sur la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages camerounais.

En clair : la crise aigüe est résolue, mais la question de fond qui paie quoi, à qui, et comment reste posée.

GECAM invite désormais toutes les entreprises à reprendre sereinement leurs opérations d'import/export. Un signal fort adressé à la communauté d'affaires régionale.

La résolution de cette crise suffira-t-elle à restaurer durablement la confiance des opérateurs économiques dans la gouvernance portuaire camerounaise ?

