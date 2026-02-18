CAMEROUN :: SAICHA présente l'ouvrage Mère à 11 ans "une rencontre avec une histoire qui marque les consciences :: CAMEROON

Ce récit autobiographie d'une centaine de pages publié aux éditions Llimi fera l'objet d'une cérémonie de dédicace le 21 février prochain dès 10 h à la salle Sita Bella située dans l'enceinte du ministère de la communication.

Après une première rencontre riche en émotions, le livre "Mère à 11 ans" poursuit son chemin et vient à la rencontre du public de Yaoundé.

L’auteure Saicha à travers cette œuvre bouleversante, partage un témoignage qui interpelle, sensibilise et invite à la réflexion sur la protection de l’enfance, la résilience et la capacité à transformer la douleur en force. Plus qu’un livre, "Mère à 11 ans" est une voix qui brise le silence et ouvre le dialogue.

Saicha, la jeune autrice âgée de seulement 11 ans, voit son monde s'effondrer. Livrée à elle-même dans une maison familiale toxique ; jugée, trahie et confrontée à la maladie, aux deuils et aux déceptions amoureuses, elle porte un fardeau qui aurait pu briser n'importe quel adulte. Mais son histoire n'est pas qu'une suite d’épreuves : c'est un chant de résilience pure. À travers les pages poignantes de ce récit, vous découvrirez comment : l'amour silencieux d'une mère devient une force qui transcende l'absence.

"Mère à 11 ans "est bien plus qu'un témoignage ; c'est une main tendue, un cri du cœur.

Cette rencontre avec le lecteur sera un moment privilégié d’échanges, de partage et de proximité avec l’auteure, autour d’un message porteur d’espoir et de conscience sociale.

À PROPOS DE L'AUTEUR

De son vrai nom Chatou Saidou, est née en 2000 à Douala, au Cameroun. Artiste dans l'âme, elle découvre très tôt la scène et les lettres.

Lauréate du concours « Lire à Douala » en 2019, elle fait une entrée remarquée dans le paysage littéraire en 2023 avec son premier roman, Aïcha la Rescapée, une œuvre forte qui affirme déjà son engagement pour l'éducation et la condition féminine. Jeune femme de foi et de convictions, fière de son héritage haoussa, Saicha puise dans ses racines la force de porter une voix singulière et nécessaire. Entrepreneuse déterminée et résiliente, elle incarne elle-même la force dont elle témoigne dans ses récits.

Commandez le livre sur andaal.shop

Informations et réservations : (+237) 695 78 06 51

