Il y a des affaires qui révèlent, en un seul acte, toutes les contradictions d'un système. Celle d'Okala Ebode en est une. Cofondateur du MRC Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ce cadre historique vient de déposer une plainte formelle au Tribunal de Grande Instance du Mfoundi pour contester ce qu'il qualifie d'exclusion arbitraire du parti qu'il a lui-même contribué à bâtir. La première audience est fixée au 26 février 2026. Un homme, un parti, un juge. Et une question qui dépasse largement le seul cas Ebode.

L'ironie d'une purge qui se retourne

Pendant des mois, certains milieux politiques camerounais ont multiplié les pronostics sur un hypothétique "Grand Soir" au RDPC une explosion interne du parti au pouvoir sous le poids de ses propres tensions. Ces mêmes voix semblent aujourd'hui rattrapées par un retournement brutal. C'est au sein du MRC, vitrine de l'opposition camerounaise, que la crise judiciaire éclate. Et pas n'importe quelle crise : l'un des cofondateurs du parti conteste son éviction devant un tribunal de la République. L'ironie est cruelle, et elle est factuelle.

Ce que la plainte implique juridiquement

Saisir le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, c'est choisir l'État de droit contre la loi du silence qui régit habituellement les purges partisanes au Cameroun. En droit camerounais, tout parti politique est tenu de respecter ses propres statuts et règlements intérieurs lorsqu'il prononce des sanctions disciplinaires. Si ces textes fondateurs auxquels Okala Ebode a lui-même contribué n'ont pas été scrupuleusement respectés, l'exclusion est juridiquement attaquable et potentiellement annulable. C'est précisément le terrain sur lequel le cofondateur a décidé de combattre. L'audience du 26 février 2026 dira si la direction du MRC a respecté les règles du parti qu'elle dirige.

Un précédent qui dépasse le MRC

L'enjeu de cette plainte politique dépasse largement les frontières du MRC. Si la justice camerounaise annule une exclusion prononcée par un parti politique au motif qu'elle viole ses propres statuts, elle crée un précédent applicable à l'ensemble du paysage partisan national RDPC compris. Les directions de partis ne pourraient plus traiter leurs militants comme des variables d'ajustement à écarter sans procédure. Pour Okala Ebode, l'affaire est aussi personnelle : on ne construit pas un parti de l'intérieur pendant des années pour en être chassé sans réagir. Son recours judiciaire est autant un acte politique qu'un acte de droit.

26 février 2026 : la démocratie interne en procès

Ce jour-là, la salle d'audience du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ne sera pas seulement un espace judiciaire. Elle sera le révélateur d'une réalité souvent occultée : au Cameroun, la démocratie interne des partis politiques reste, dans bien des cas, un principe de façade. Okala Ebode, en choisissant le prétoire plutôt que le silence, oblige son propre camp à se regarder en face. Le MRC, qui a bâti sa légitimité sur la défense de l'État de droit face au pouvoir, devra démontrer qu'il applique ce même exigence à lui-même.

Si un cofondateur doit saisir la justice pour rester dans le parti qu'il a créé, que reste-t-il de la démocratie interne que l'opposition camerounaise promet aux Camerounais ?

