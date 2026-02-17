Camer.be
Port de Douala : Cyrus Ngo'o suspend TransAtlantic sur ordre du Premier ministre
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: Port de Douala : Cyrus Ngo'o suspend TransAtlantic sur ordre du Premier ministre :: CAMEROON

Un document administratif. Quelques lignes sobres. Et derrière elles, une crise institutionnelle qui expose les fractures au cœur même de la gouvernance portuaire camerounaise. Le Port Autonome de Douala vient de se plier partiellement à une injonction venue du sommet de l'État.

Ce qui s'est passé

Dans une correspondance adressée à la direction de TransAtlantic D. S.A., Cyrus Ngo'o, Directeur Général du Port Autonome de Douala, a officiellement demandé la suspension partielle d'un contrat de concession signé le 25 novembre 2025. Ce contrat confiait à TransAtlantic D. S.A. l'inspection intégrale par scanner de l'ensemble des flux import/export transitant par le Port de Douala-Bonabéri.

La décision ne vient pas de son propre chef. Elle est explicitement présentée comme l'application des directives du Premier ministre, Chef du Gouvernement, relayées par le Ministre des Finances. La formule utilisée dans le courrier est sans ambiguïté : "dans le but de mettre en œuvre les directives de Monsieur le Premier Ministre".

Une suspension qui ne dit pas son nom

Le mot "partielle" mérite d'être ausculté. Car ce que l'on retire à TransAtlantic n'est pas anodin. La société doit désormais limiter ses interventions au trafic vrac solide non-conteneurisé, aux véhicules, aux conteneurs vides et aux conteneurs hors-gabarit. En clair, les flux opérés par SGS S.A. l'autre opérateur de scanning présent au port sont explicitement exclus du champ d'action de TransAtlantic.

Il ne s'agit donc pas d'une suspension technique ou d'un ajustement opérationnel. C'est une redéfinition du périmètre contractuel sous pression hiérarchique, qui revient à protéger SGS d'une concurrence directe que le contrat initial semblait pourtant autoriser.

Le dossier SGS au cœur du conflit

La SGS S.A. Société Générale de Surveillance, groupe suisse coté en bourse et présent dans plus de 140 pays opère au Port de Douala depuis des années dans le domaine de l'inspection et de la certification des marchandises. L'arrivée de TransAtlantic avec un mandat d'inspection intégrale par scanner constituait une menace directe sur son périmètre historique.

Que le Premier ministre et le MINFI interviennent pour délimiter les zones d'action des deux opérateurs soulève des questions que le document officiel ne répond pas : sur quelle base juridique ? À la demande de qui ? Et pourquoi un contrat signé en novembre 2025 est-il déjà partiellement suspendu moins de trois mois après sa signature ?

Un DG entre deux feux

La position de Cyrus Ngo'o dans cette affaire est révélatrice des contradictions institutionnelles camerounaises. En tant que DG du PAD, il est à la fois l'autorité concédante qui a signé le contrat avec TransAtlantic le 25 novembre 2025, et l'exécutant contraint de le vider partiellement de sa substance sur instruction de sa tutelle.

Le courrier qu'il signe est le portrait de cette tension : un responsable d'établissement public qui applique des ordres venus d'en haut, tout en tentant de préserver une façade de légalité contractuelle en qualifiant la mesure de "partielle" plutôt que de résiliation.

Les enjeux de la sécurisation portuaire

Derrière les manœuvres contractuelles, l'enjeu est colossal. Le Port de Douala traite l'essentiel des échanges commerciaux du Cameroun et de plusieurs pays enclavés d'Afrique centrale. La qualité et l'indépendance du système d'inspection par scanner conditionne directement la lutte contre la fraude douanière, la contrebande, et les flux illicites.

Confier ce dispositif à un opérateur unique ou en segmenter le contrôle entre acteurs aux intérêts divergents n'est pas une question technique. C'est une question de souveraineté fiscale et sécuritaire.

Alors que le Cameroun perd chaque année des dizaines de milliards de FCFA en recettes douanières non recouvrées, quelle logique réelle guide les arbitrages qui se jouent aujourd'hui entre le Premier ministre, le MINFI, le DG du PAD, SGS et TransAtlantic et qui, au final, en tire profit ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#PortDeDouala #TransAtlantic #CyrusNgoo #SGSCameroun #DouaneCameroun #SecurisationPortuaire #CamerounEconomie #PADDouala #FraudeDouaniere #GouvernanceCameroun

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Port de Douala : Cyrus Ngo'o suspend TransAtlantic sur ordre du Premier ministre
Louis Paul Motaze ordonne la réintégration immédiate de SGS au Port de Douala
Port de Douala : le GECAM menace de suspendre imports et exports lundi 16 février
STECY : L'échec retentissant du transport urbain à Yaoundé
TRANSATLANTIC EXPULSÉE DU PAD : SCANDALE AU PORT AUTONOME DE DOUALA
Crise du Scanning à Douala : Transatlantic opère malgré la guerre des institutions
Port de Douala paralysé : la crise du scanning coûte 250 milliards au Cameroun
Cameroun : pourquoi le modèle économique actuel étouffe l'émergence du pays
Crise à Camtel : l'opérateur public camerounais dominé par Orange et MTN ?
Crise au Port de Douala : un conflit de facturation paralyse l'économie camerounaise
La dette silencieuse du Cameroun : quand l’avenir de la jeunesse est signé par décret
Endettement du Cameroun : le ministre Motaze défend sa gestion face aux critiques
Devenez Rédacteur

Les + récents

22:04
Le palais d'Etoudi silencieux sur les déportations américaines

Le palais d'Etoudi silencieux sur les déportations américaines
21:22
LE CAMEROUN EN DEUIL. CONSTY EKA LE PLUS GRAND DE TOUS LES TEMPS S’EN EST ALLE

LE CAMEROUN EN DEUIL. CONSTY EKA LE PLUS GRAND DE TOUS LES TEMPS S’EN EST ALLE
21:16
Jeunes enrôlés de force en Russie, les dirigeants sortent du silence

Jeunes enrôlés de force en Russie, les dirigeants sortent du silence
16:05
Port de Douala : Cyrus Ngo'o suspend TransAtlantic sur ordre du Premier ministre

Port de Douala : Cyrus Ngo'o suspend TransAtlantic sur ordre du Premier ministre
14:58
Jesse Jackson est mort à 84 ans : la fin d'un géant des droits civiques américains

Jesse Jackson est mort à 84 ans : la fin d'un géant des droits civiques américains

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo