Fête de la Jeunesse 2026 : Cameroun entre célébration officielle et mémoire contestataire
Ce mercredi 11 février 2026, le Cameroun célèbre la 60ᵉ édition de la Fête de la Jeunesse, un événement national qui cristallise deux visions radicalement opposées de l'engagement des jeunes dans la société camerounaise. L'édition 2026, placée sous le thème « Jeunes au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère », révèle une fracture profonde entre discours officiel et réalité contestataire.

Une célébration nationale aux multiples visages

Le programme officiel déploie défilés, activités socioculturelles et initiatives éducatives dans toutes les régions du pays. Les autorités mettent en avant le rôle essentiel de la jeunesse dans la construction nationale, insistant sur les valeurs de citoyenneté, d'engagement et de responsabilité. L'objectif affiché : renforcer l'unité nationale et nourrir les ambitions d'émergence du Cameroun à travers la mobilisation collective des jeunes générations.

L'autre face de la célébration : mémoire et dissidence

Mais cette 60ᵉ édition porte également une dimension mémorielle contestataire. Des voix s'élèvent pour transformer cette journée en hommage aux milliers de jeunes Camerounais éliminés ou embastillés pour avoir voulu faire respecter les règles démocratiques dans leur pays. Cette lecture alternative de la Fête de la Jeunesse rappelle que l'engagement citoyen a parfois un prix lourd à payer au Cameroun.

Entre espérances officielles et aspirations réprimées

Le contraste est saisissant. D'un côté, un discours institutionnel qui place les jeunes au centre des grandes espérances nationales, les invitant à construire un Cameroun prospère. De l'autre, une mémoire douloureuse qui rappelle que certains jeunes ont payé de leur liberté, voire de leur vie, leur volonté de faire évoluer le système démocratique camerounais.

Soixante ans d'une fête aux significations évolutives

Depuis sa création, la Fête de la Jeunesse camerounaise a connu de nombreuses transformations. Initialement conçue comme un moment de communion nationale autour de la jeunesse, elle est devenue progressivement un espace de tensions entre célébration officielle et revendications citoyennes. L'édition 2026 illustre parfaitement cette dualité : peut-on simultanément célébrer la jeunesse et ignorer le sort de ceux qui ont contesté l'ordre établi ?

Un appel à la mobilisation dans un contexte politique tendu

L'appel à la mobilisation collective lancé par les autorités intervient dans un contexte politique marqué par le récent report du double scrutin. Cette coïncidence temporelle n'échappe pas aux observateurs : comment mobiliser une jeunesse pour l'émergence nationale tout en repoussant les échéances démocratiques qui permettraient justement son renouvellement dans les instances de décision ?

Quelle jeunesse pour quel Cameroun ?

La 60ᵉ Fête de la Jeunesse pose une question fondamentale : quelle place le Cameroun accorde-t-il réellement à sa jeunesse ? Entre les défilés officiels et la mémoire des jeunes réprimés, entre les discours sur l'émergence et la réalité des libertés publiques, le pays se trouve face à un choix crucial. Les jeunes Camerounais peuvent-ils être à la fois le moteur de la stabilité souhaitée par le pouvoir et les acteurs du changement démocratique qu'ils aspirent à incarner ?

Cette célébration de 2026 restera-t-elle un simple rendez-vous protocolaire ou marquera-t-elle le début d'une véritable reconnaissance du rôle transformateur que la jeunesse camerounaise peut jouer dans l'évolution démocratique du pays ?

Le 11 février n'a jamais été la Fête de la Jeunesse au Cameroun
