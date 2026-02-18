CANADA :: De Nkongsamba à Calgary: Le Parcours Inspirant du Docteur Fankem

À Calgary, au Canada, certains noms résonnent avec respect, admiration et fierté.

Celui du Docteur Calvin Fankem en fait incontestablement partie.



Issu du prestigieux Lycée du Manengouba à Nkongsamba, formé à l’Université de Yaoundé au Cameroun, puis perfectionné en Allemagne et à l’École Polytechnique de Montréal, Canada il incarne une excellence académique portée par la détermination et l’abnégation. Ingénieur en pétrochimie et docteur en géologie, il n’a pas seulement conquis les sommets du savoir : il a tracé un chemin d’honneur pour toute une génération.



À Calgary, il est plus qu’un scientifique accompli : un patriarche respecté, un repère, un pilier. Il symbolise cette diaspora camerounaise forte, brillante et engagée, fidèle à ses racines tout en rayonnant à l’international. Son parcours envoie un message clair : discipline, vision et persévérance ouvrent toutes les portes.



La grande famille SOPIE peut légitimement s’enorgueillir de compter en son sein un homme d’une telle stature. Car au-delà des diplômes et des titres, le Docteur Fankem est d’abord un homme de valeurs : père aimant, grand-père attentif, homme de culture et de transmission.



Père de trois filles belles, dynamiques et ambitieuses, il a su, aux côtés de son épouse charismatique, Madame Hortense Fankem, bâtir une famille solide, rayonnante et inspirante. Ensemble, ils forment un couple d’exception, uni par la vision, la foi en l’avenir et le sens de la responsabilité. Madame Fankem, véritable lumière des temps modernes, insuffle avec grâce et intelligence l’énergie qui soutient cette réussite familiale.



Aujourd’hui, nous saluons non seulement le docteur, mais l’homme.

Nous célébrons non seulement la réussite, mais le modèle.

Nous honorons non seulement le parcours, mais l’héritage.



Que le Docteur Calvin Fankem continue d’inspirer la diaspora camerounaise au Canada et au-delà. Que son exemple demeure une boussole pour les générations futures. Que son engagement, sa sagesse et son humilité éclairent longtemps le chemin de celles et ceux qui aspirent à l’excellence.



Merci, Docteur.

Votre parcours nous élève. Votre exemple nous engage. Votre héritage nous inspire.

