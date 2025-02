FRANCE :: Janvier Litsé publie ses mémoires : Un livre qui repense la croissance et le devenir africain

Économiste de renom, conseiller supérieur en finance et développement, et ancien vice-président de la Banque Africaine de Développement (BAD), Janvier Litsé signe un ouvrage majeur : L’Afrique dans la peau, pour une pédagogie du développement. Dans cette réflexion magistrale, il décrypte avec finesse les dynamiques économiques contemporaines et questionne les fondements du développement d’une Afrique moderne et souveraine. L’ouvrage, conçu sous forme d’un entretien mené par Roch Sosthène Nepo, bénéficie de la préface du Dr Thomas Boni Yayi, ancien président du Bénin, qui salue la rigueur intellectuelle et la profonde maîtrise des enjeux économiques de l’auteur. À travers une approche méthodique et une plume éclairée, Janvier Litsé offre une grille de lecture essentielle pour comprendre les défis structurels du continent et les alternatives possibles à la gestion actuelle du développement. Il s’affirme ainsi comme l’un des économistes africains les plus influents de son temps.

Un parcours d’excellence au service de l’Afrique

La trajectoire académique et professionnelle de Janvier Litsé illustre un itinéraire exceptionnel. Après avoir grandi au Cameroun sous l’influence bienveillante d’un instituteur qui lui inculque discipline, rigueur et sens du devoir, il poursuit des études supérieures en France, aux États-Unis et en Angleterre, se spécialisant dans l’analyse des politiques économiques. Son expertise le mène à la Banque mondiale, où il exerce en tant que spécialiste de la gestion de la dette et analyste de la recherche, avant d’intégrer la BAD, où il servira pendant 26 ans. Il y occupera successivement les fonctions de directeur général pour l’Afrique de l’Ouest, puis de vice-président des opérations, pilotant des financements stratégiques de grande envergure. Son marque décisive sur le financement des infrastructures africaines se mesure notamment par l’investissement de 2,5 milliards de dollars destiné au développement de projets clés, dont l’axe routier Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati, conçu pour renforcer l’intégration économique régionale.

Dans son ouvrage, il ne se contente pas d’exposer un bilan technique ; il interroge les limites des modèles de développement centralisés, aussi plaide-t-il pour une croissance dynamique fondée sur l’initiative privée et un libre marché régulé. Prudent sur le dirigisme économique, il défend une vision où l’État joue un rôle garant et non interventionniste, en créant un cadre juridique stable propice à l’innovation et à l’investissement.

L’émergence d’un nouveau paradigme économique

Loin d’un simple exposé théorique, « L’Afrique dans la peau, pour une pédagogie du développement », s’inscrit dans une tradition de pensée qui réévalue les dogmes économiques classiques. Janvier Litsé souligne que les décideurs ne peuvent jamais posséder toutes les informations nécessaires pour organiser rationnellement une économie, car celles-ci sont dispersées dans la société et en perpétuelle évolution. Il milite ainsi pour un modèle de croissance économique basé sur la décentralisation de l’information et l’adaptation continue aux réalités locales.

Une idée forte qui traverse son ouvrage est la modélisation de la croissance à travers deux variables essentielles : le travail et le capital. Litsé démontre que, sans une politique proactive visant à mobiliser ces deux leviers, l’Afrique risque de stagner dans un cycle de dépendance économique. Son approche s’inspire des théories monétaires et des fluctuations économiques, mettant en évidence l’interdépendance des facteurs économiques, sociaux et institutionnels. Dans cette analyse pionnière, il propose des perspectives novatrices en matière de gouvernance économique, insistant sur la nécessité d’une gestion efficiente des ressources et d’une meilleure coordination entre les secteurs public et privé. Il explore également l’impact de la psychologie cognitive sur les décisions économiques, puisqu’il oriente ses réflexions sur la rationalité des choix stratégiques en période d’incertitude.

Une vision enracinée dans l’histoire et les réalités locales

Si l’œuvre de Janvier Litsé se distingue par son approche rigoureuse et pragmatique, elle témoigne également d’un ancrage profond dans l’histoire et les réalités africaines. Récemment intronisé chef de village de Mba’am, il incarne une réconciliation entre réflexion intellectuelle et engagement communautaire. Son livre, disponible à la FNAC, sur Amazon et d’autres plateformes spécialisées, constitue une contribution précieuse au débat économique contemporain. Il s’impose comme une référence incontournable pour les chercheurs, les décideurs et tous les passionnés de politique économique, désireux de comprendre comment transformer les potentialités africaines en moteurs de développement durable et inclusif. Janvier Litsé ne se contente pas d’analyser l’Afrique : il la pense, il la rêve, il la bâtit.